Assurdo ad Uomini e Donne, cavaliere incastrato: “L’ha cacciato davanti a tutti”. Maria de Filippi beffata così

In molti conosceranno la pagina facebook e anche Instangram del Signor Distruggere. In queste vengono raccolte delle confidenze di “mamme pancine” che raccontano segreti dei loro marito o racconti di vita intima e che spesso sono al limite della legalità o del buon gusto. Recentemente il Signor distruggere si è imbattuto in una mamma pancina che ha per marito un ex protagonista di Uomini e Donne.

La donna non solo ha svelato che durante il programma di Maria de Filippi, loro erano già fidanzati e che il marito fingeva di essere single per visibilità ma ha anche raccontato che la tronista “svergognata” lo ha eliminato quasi subito ( buon per lei). Il tutto è avvenuto nel 2007 quindi qualche anno fa eppure il racconto ha suscitato tutta una serie di commenti da parte delle altre “mamme pancine” tra chi l’ha criticata per ingannato la de Filippi e chi le chiede un contatto per far fare la tronista a sua figlia.

Uno spaccato di società che davvero si fa fatica a capire.Ma non solo la mamma col marito famoso di Uomini e Donne ha raccontato anche altri dettagli alquanto particolari come l’aver masturbato il marito involontariamente durante la visione del film 5o sfumature di grigio al cinema. La donna si rivolge alle due amministratrici del gruppo Debora e Sabrina e chiede l’anonimato per la celebrità del marito. Ecco cosa ha scritto

“Debora, Sabrina, mi raccomando l’anonimato visto che mio marito nel 2007 ha partecipato a una puntata di Uomini eDonne come corteggiatore. Allora un segreto vero e proprio non ci sta ma mi sono ricordata di quattro piccole cose. La prima, quando ci siamo conosciuti in vacanza, in quei giorni mi sembrava un mezzo scemo perchè dimenticava le cose che gli dicevo ma in partica faceva questo scherzone che faceva uscire con me il fratello gemello in quanto lui doveva chiarirsi con la ex ( stronza)

Il secondo segreto riguarda appunto Uomini e Donne perché noi già stavamo insieme ma in segreto per evitare la squalifica come corteggiatore ed era un sacrificio da fare per la nostra felicità ma la tronista svergognata ( per cose successe dopo) lo eliminò dopo la prima puntata. Il terzo segreto riguarda il fratello con il quale si scambiava a scuola per le interrogazioni. L’ultimo riguarda un film che abbiamo visto al cinema tanto tempo fa e che era 50 sfumature di grigio.

Lui per fare il simpatico mi fa mettere la mano sul suo coso che aveva tirato fuori e lo nascondeva sotto la felpa solo che non me ne sono accorta subito e quando me ne sono accorta non capivo cosa era il bagnato e pensavo che era caduta la coca cola invece non era coca cola e mi sono pulita sulla poltrona poi ho capito e lui rideva”. Insomma un aneddoto che riguarda un ex corteggiatore di Uomini e Donne e che fa venire davvero i brividi, Ma per farvi rabbrividire ancor di più leggete i commenti a tale racconto. Buon divertimento! Facci sapere che ne pensi sul gruppo dedicato al programma di Maria de Filippi: gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

