Assurdo in Rai, Amadeus fatto fuori proprio dal migliore amico. Ecco chi condurrà al suo posto. Fan sotto choc

Non ci sarà Amadeus a presentare Ora o mai più, lo show che lo ha visto come padrone di casa nelle sue ultime edizioni e che tornerà nella prima serata Rai nel 2022. Ma a quanto pare, al suo posto, ci sarà un altro presentatore. Lui sarà invece impegnato a dirigere la prossima edizione del Festival di Sanremo. Già da due anni lo abbiamo visto alla direzione artistica dell’importante kermesse e sembrava che l’uomo avesse deciso di prendersi una pausa da questo incarico così gravoso. Ma è ritornato poi sui suoi passi accettando il lavoro per la terza volta e già da adesso è all’opera per la sua realizzazione.

Nonostante lo abbiamo trovato un po’ ingessato e ripetitivo, siamo comunque del parere che Amadeus meriti una seconda possibilità dopo aver affrontato le difficoltà dell’anno scorso. La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova il Festival di Sanremo, che ha dovuto fare a meno del suo importantissimo pubblico. Ma al presentatore Rai dobbiamo anche un altro merito: quello di aver portato sul palco dell’Ariston canzoni nuove e lontane dai soliti standard della kermesse. Solo in questo modo i Maneskin sono arrivati a vincere l’Eurovision e a portare l’Italia alla gloria.

Oggi Amadeus è nuovamente alle prese con I soliti ignoti, che vediamo ogni giorno nel pre serata di Rai 1, ma l’impegno del Festival di Sanremo non gli ha permesso di chiudere nuovi contratti. Così, quando Ora o mai più tornerà ad andare in onda nei primi mesi del 2022, non ci sarà lui al timone. Si tratta di un programma musicale che serve a dare una nuova possibilità alle voci dimenticate. La gara si svolgerà tra otto cantanti che sono stati protagonisti, in un passato più o meno recente, di una stagione di successo. Spesso succede che un gruppo esploda con un solo singolo.

Gli interpreti di una hit, di un brano che tutti abbiamo cantato, che è rimasto scolpito nella nostra memoria, che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare, e poi sono stati trascurati dal mercato discografico e sono entrati in una zona d’ombra da dove hanno faticato a riemergere. Con “Ora o mai più” hanno la possibilità di tornare al grande pubblico, di cantare i loro successi e far parte di una gara che premia il vincitore ma gratifica, con un ritorno di popolarità, tutti i partecipanti. Ma la Rai dovrà rinunciare alla conduzione di Amadeus. Ecco chi ci sarà al suo posto.

Sarà Carlo Conti, ideatore stesso di Ora o mai più, a prendere il posto del direttore artistico di Sanremo. Una scelta ben mirata che serve a dare luce nuova allo spettacolo. Sembra che i vertici Rai vogliano mandarlo in onda nel sabato sera dei primi mesi dell’anno per combattere la concorrenza Mediaset, che in quel periodo sembra insuperabile con C’è posta per te di Maria De Filippi. Ma la localizzazione nel palinsesto dello spettacolo non è ancora ufficiale. In un primo momento, la serata del sabato era stata proposta anche ad Alberto Angela, che ha rifiutato preferendo andare sul sicuro e non scontrarsi con la Queen Mary.

