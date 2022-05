Assurdo La Pupa e il secchione: la secchiona Valentina si è trasformata. Ora è bellissima, irriconoscibile. Ecco la foto

Il programma La Pupa e il secchione è finito solo da poche settimane ma continua ad essere al centro del gossip per vari eventi. Tra questi rientra uno in particolate che riguarda una ex secchiona, Valentina Matteucci. La ragazza ha subito un cambiamento fisico netto tanto da non essere riconosciuta da alcuni telespettatori. Scopriamolo insieme.

Valentina Matteucci ha partecipato come secchiona all’ultima edizione de La pupa e il secchione show condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Italia 1. La ragazza, in coppia con Francesco Chiofalo, inizialmente si mostrava molto insicura del suo aspetto fisico e abbastanza trascurata. Lo scopo del programma, come sappiamo, era quello di cercare di acculturare i pupi grazie alla sapienza dei secchioni e viceversa, ossia cercare di ‘pupizzare’ i secchioni. Ebbene pare proprio che questa missione sia riuscita per Valentina.

Il pupo Francesco Chiofalo, fidanzato di Drusilla Gucci, ha sempre cercato di mettere a proprio agio la secchiona Valentina, sua compagna di gioco e di motivarla. La ragazza, infatti, nel corso del programma ha subito un vero e proprio cambiamento sia estetico che mentale, diventando, via via, sempre più sicura di se. Anche i giudici, tra cui Soleil Sorge in particolare, hanno sempre cercato di motivare e spronare le secchione che non avevano stima di se stesse per quanto riguarda l’aspetto fisico, con risultati assolutamente positivi.

Grazie ai preziosi consigli di make up dell’ex gieffina Soleil, del tocco magico del parrucchiere professionista Federico Fashion style, Valentina Matteucci, nelle ultime puntate, è passata da secchiona a pupa subendo una vera e propria trasformazione estetica. Il cambiamento ha stupito tutti, in primis Barbara ma anche il pubblico che stentava a riconoscerla. Anche la secchiona stessa quasi non riconosceva la persona che vedeva nello specchio. Questo, sicuramente, è uno degli aspetti più belli del reality il quale, anche se si presenta talvolta ‘trash’ e divertente, ha comunque dei lati molto belli ed emozionanti.

L’ultima puntata de La pupa e il secchione è stata caratterizzata, dunque, non solo dalla solita bellezza delle pupe ma anche dalla bellezza delle secchione oltre che dalla loro cultura. Basta solo avere più fiducia in se stessi e il cambiamento parte da ognuno di noi. Quello di Valentina è stato davvero radicale tanto che la ragazza, anche sui social, ha espresso tutta la sua commozione e ammirazione verso la nuova versione di se stessa promettendo di prendersi maggiormente cura del suo aspetto estetico e non solo di alimentare la sua cultura. Un messaggio davvero positivo! Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Assurdo La Pupa e il secchione: la secchiona Valentina si è trasformata. Ora è bellissima, irriconoscibile. Ecco la foto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.