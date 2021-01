Assurdo Litigio su Instangram: Vignali, Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Biasi se le dicono di tutti i colori. Fan sotto choc, ecco i messaggi

Valentina Vignali si è scagliata contro Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi. Come ogni buona influencer, lo ha fatto tramite i social e in particolare pubblicando delle stories incriminanti sul suo profilo Instagram. La sportiva è diventata una reginetta del web in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2016, l’ultima edizione che vedeva come protagonisti le persone comuni diretta da Barbara D’Urso. Nel corso del reality, si è distinta per non avere peli sulla lingua, con affermazioni che spesso hanno provocato le critiche dei media e dei telespettatori.

Vittime degli attacchi di Valentina Vignali sono state anche altre colleghe: nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello, ricordiamo ad esempio dei commenti fatti in particolar modo su Francesca Cipriano o Soleil Stasi. Nei confronti di quest’ultima l’influencer disse: “Si è fatta tutta la serie A” parole che non vennero accolte con entusiasmo dai sostenitori del programma, e che oggi probabilmente non sarebbero assolutamente accettate perché considerate sessiste. La solidarietà tra donne dovrebbe essere un’arma contro una società ancora, purtroppo, molto maschilista.

Valentina Vignali contro le colleghe influencer: Ferragni, De Lellis e Biasi sotto attacco

Al contrario, sembra che molte esponenti del sesso femminile non perdano occasione di sparlare delle loro colleghe. Valentina Vignali è tra queste e l’influencer sembra essere più gentile nei confronti degli animali che delle donne. La nuova battaglia per la quale si è proclamata eroina è quella contro l’uccisione degli amici a quattro zampe con l’unico scopo di farne delle pellicce. E’ proprio per questo che ha criticato pubblicamente Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi, mostrando delle loro foto in cui sono avvolte proprio da un capo del materiale incriminato.

A comparire per prima sulle stories Instagram di Valentina Vignali, ovviamente, la regina indiscussa delle influencer di tutto il mondo, colei che ha inventato il lavoro e lo porta avanti con passione e successo. Parliamo proprio di Chiara Ferragni, re Mida degli anni 2000, donna che con l’arrivo della maturità cerca di essere un buon esempio per le sue follower. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto della moglie di Fedez avvolta da una pelliccia, accompagnata da alcune emoticon che vomitano. E’ il turno poi di Giulia De Lellis, il cui scatto è invece accompagnato da una didascalia.

"L'unica cosa che influenzate sono i cadaveri… complimenti a tutte" ha scritto Valentina Vignali sulla sua pagina Instagram, per terminare poi con una fotografia di Chiara Biasi, che proprio di recente ha sponsorizzato una pelliccia sul suo profilo: "E niente, non ci arrivate proprio". Le sue critiche hanno subito ricevuto l'approvazione da parte degli animalisti presenti tra i suoi follower. Da notare che l'influencer non ha nascosto il marchio delle pellicce. Il risultato potrebbe quindi risultare l'opposto di quello da lei desiderato, e far conoscere la marca indossata da delle regine di stile a molte persone in più.