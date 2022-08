assurdo-uomini-e-donne,-un-ex-del-programma-aggredisce-maria-de-filippi.-mai-successo-prima,-fan-sotto-choc

Uomini e donne, il longevo programma pomeridiano di Maria De Filippi, è tra i più amati dai telespettatori. Ma si sa, quando si ha successo c’è anche il rovescio della medaglia e molto spesso capita di ricevere critiche e giudizi. Il dating show di canale 5, purtroppo, è stato anch’esso soggetto a critiche, soprattutto da ex protagonisti che si sono rivelati anche a dir poco irriconoscenti. E’ ben appurato che un programma simile è capace di dare una notorietà non indifferente tanto da essere catapultato, d’improvviso, nel mondo dello spettacolo o in reality show di successo.

Molti, infatti, tra ex tronisti e corteggiatori, hanno raggiunto l’apice del successo grazie a Uomini e donne, diventando influencer da milioni di followers e ambassador di brand famosi come Giulia De Lellis, protagonisti di reality come Luca Onestini, Francesco Monte, Andrea Damante. Insomma, si tratta di un vero e proprio trampolino di lancio. C’è, invece, chi, nonostante avesse ricevuto tanto dal programma, ultimamente lo ha criticato molto. Tra questi rientra Giorgio Mainetti, ex cavaliere del trono over nonché ex fidanzato di Gemma Galgani.

Giorgio, soprannominato ‘Il gabbiano’ per via del suo spirito libero, per la sua classe e per il suo fascino, seppur sia passato qualche anno da quando ha deciso di abbandonare il programma, le sue critiche continuano a non passare inosservate. Già alcune settimane fa, mosse delle accuse non solo in merito alla partecipazione della sua ex compagna al programma ma anche nei confronti della padrona di casa. “Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”. Dalle sue parole, infatti, era emerso quasi come se la Galgani fosse plagiata da quelle che sono le decisioni di Maria.

Poche ore fa è tornato all’attacco con aspre critiche nei confronti di Uomini e donne. A testimoniarlo sono state anche le dichiarazioni pubblicate dal gossipparo Amedeo Venza. “Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso. Oggi mi capita al massimo di vedere una mezz’ora di puntata perché purtroppo non c’è sostanza”. E, ancora, Giorgio ha tirato in ballo nuovamente Queen Mary. “In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura ma di puro intrattenimento”.

Ovviamente, le sue dichiarazioni non sono affatto piaciute e l’ex cavaliere è stato additato come una persona irriconoscente verso una persona, come Maria, che gli ha dato tanto, in primis la notorietà. Il pubblico più accanito, inoltre, ha assunto le difese della conduttrice anche perché Giorgio non è mai stato molto apprezzato per i suoi atteggiamenti ritenuti, molto spesso, ampollosi. Sicuramente, anche la stessa Maria, ne è rimasta molto delusa. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Assurdo Uomini e Donne, un ex del programma aggredisce Maria de Filippi. Mai successo prima, Fan sotto choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.