‘Assusta o município’, diz diretor do departamento de combate à dengue após alta de 193% nos casos em Taquaritinga, SP

Entre janeiro e fevereiro deste ano cidade registrou 1.348 diagnóstico. No ano passado inteiro foram 460 casos. Fabrício Araújo também cobra conscientização da população. Taquaritinga, SP, liga alerta para dengue após duas mortes suspeitas

O diretor do Departamento de Combate à Dengue em Taquaritinga (SP), Fabrício Fernando Araújo, disse nesta sexta-feira (10) que a alta de 193% nos casos da doença na cidade entre janeiro e fevereiro em 2023 com relação a todo 2022 assusta o município. Ele também cobra mais conscientização da população.

“É um fator que assusta o município. No ano passado todo foram 460 casos e num período de um mês e meio chega a 1.348 casos. São vários fatores de risco, fatores ambientais, fatores clínicos devido às chuvas e a gente vê um pouco do relaxo. Dois anos sem ter casos de dengue no município, as pessoas esqueceram um pouco da dengue e a gente volta em um boom. Devido às chuvas, a gente tem o município infestado pelo Aedes Aegipty”, disse.

Agente faz nebulização contra a dengue em Taquaritinga, SP

Sérgio Oliveira/EPTV

A cidade tem duas mortes suspeitas pela doença em investigação na Vigilância Epidemiológica e na Diretoria Regional de Saúde (DRS) de Araraquara (SP).

Como resultado da alta nos casos, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tem ficado lotada de pacientes com sintomas de dengue. Os atendimentos passaram de 300 para 500 por dia e, no local, são feitos testes rápidos nos moradores.

De acordo com o diretor, a prefeitura tem intensificado ações de combate à doença nos bairros com maiores incidências de casos. Primeiro é feito o trabalho de eliminação dos criadouros e depois a nebulização.

“São ações conjuntas do órgão público com a população. Cada um é responsável pelo seu imóvel. O departamento do controle de dengue não vai conseguir estar todo dia na mesma casa. A gente tem uma cidade com 57 mil habitantes, 30 mil imóveis, então é difícil fazer esse controle na cidade toda ao mesmo tempo. O apoio da população é importante”, afirmou Araújo.

O diretor do Departamento de Combate à Dengue em Taquaritinga (SP), Fabrício Fernando Araújo

Sérgio Oliveira/EPTV

Sintomas da dengue

Febre alta > 38°C

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos

Mal estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo

A infecção também pode ser assintomática ou apresentar quadro leve. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

UPA de Taquaritinga recebe pacientes com dengue

Sérgio Oliveira/EPTV

Tratamento

Não existe um medicamento específico para a doença. A medicação serve basicamente para aliviar as dores.

A hidratação do paciente é parte importante do tratamento, pois a dengue é uma doença que faz a pessoa perder muito líquido. Por isso, é preciso beber muita água, suco, água de coco ou isotônicos.

Isso ajuda a evitar o risco de choque hipovolêmico e até mesmo um quadro mais sério, como a morte. Se o médico observa no hospital que o paciente não vai conseguir beber a quantidade adequada de água por algum motivo, ele deve colocar o soro fisiológico imediatamente para ajudar e evitar a desidratação.

Bebidas alcoólicas, diuréticas ou gaseificadas, como refrigerantes, devem ser evitadas.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

Vittorio Rienzo