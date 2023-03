Ataque em escola: casos anteriores impedidos pelo governo de SP foram denunciados por agência dos EUA

Polícia Civil recebeu informação e conseguiu frustrar plano de ataques em escolas de São José dos Campos, Caçapava e Tupã. Operação aconteceu 14 dias antes de ataque na escola Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O que se sabe sobre ataque em escola estadual de SP

Duas semanas antes do ataque na escola em São Paulo, uma agência de segurança americana identificou planos de ataque em três escolas no estado. Os adolescentes envolvidos foram alvos de busca e apreensão e com eles apreendidas armas e celulares onde havia trocas de mensagens sobre os ataques.

A ação da polícia aconteceu 14 dias antes do ataque na escola Thomazia Montoro, na capital paulista, que terminou com uma professora morta e outros quatro feridos. O agressor tem 13 anos e era aluno do oitavo ano na escola. Ele foi desarmado por professoras, apreendido por policiais e levado para a delegacia.

Nesta segunda-feira (27), o secretário de segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, chegou a citar os casos anteriores de tentativa de ataque, todos frustrados. “Em outras ocasiões nos conseguimos evitar. Ressalto aqui alguns casos que é o de São José dos Campos, Caçapava, Tupã”, disse.

Agência de segurança americana alertou Polícia Civil sobre plano de ataque em escolas do vale

O alerta sobre os casos foi dado pela Homeland Security Investigations (HSI), uma agência norte-americana de segurança, que descobriu a intenção dos estudantes, que trocavam mensagens sobre o assunto pelas redes sociais.

A HSI identificou diálogos que se referiam à prática de atos graves de violência, como homicídios em massa, ataques a escolas, violência contra mulheres, crianças e animais, no dia 13 de março, data que completou quatro anos do ataque à escola de Suzano.

Uma imagem obtida pelo g1 mostra uma troca de mensagens interceptada pela Polícia Civil na investigação que descobriu o plano de adolescentes para realizar ataques em escolas no interior do Estado. A peça faz parte da investigação da Polícia Civil.

Na troca de mensagens em uma rede social, um dos adolescentes alvo dos mandados de busca e apreensão mostrou a um usuário uma das facas que pretendia usar no ataque e relata que mataria uma pessoa ou um animal, além de gravar a ação. Veja parte do diálogo abaixo:

Investigação descobre o plano de adolescentes que planejavam atacar escolas no Vale do Paraíba

Depois do alerta, a Divisão de Crimes Cibernéticos da Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) passou a monitorar os adolescentes e contou com a ajuda de policiais da região para deflagrar a operação.

Três estudantes foram levados à delegacia e liberados após depoimentos. Foram apreendidas duas facas, um canivete, uma máscara com desenho de caveira, uma bota, caderno com anotações e três aparelhos de telefone celular. Todo material deve passar por perícia.

A investigação, que corre em segredo de Justiça, apura o possível envolvimento de adolescentes no planejamento de ataques em escolas no Vale do Paraíba. A apuração foi iniciada após interceptação de conversas trocadas pelos adolescentes em redes sociais.

Investigação descobre o plano de adolescentes que planejavam atacar escolas no Vale do Paraíba

Sobre a agência americana

A Homeland Security Investigations (HSI) é uma agência do governo dos Estados Unidos responsável por investigar crimes e ameaças transnacionais.

De acordo com a própria HSI, a missão da agência é investigar, interromper e pôr fim às organizações terroristas e criminosas que buscam movimentos ilegais envolvendo pessoas e tecnologia.

O braço do Departamento de Segurança dos Estados Unidos investiga uma ampla gama de crimes, como terrorismo, ameaças à segurança nacional e internacional, tráfico de drogas, atividade de gangues transnacionais; exploração infantil, contrabando e tráfico humano, lavagem de dinheiro, crimes de guerra, etc.

Operação da Polícia descobre plano de um jovem para matar alunos em escolas de São José

