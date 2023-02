Ataque improvável impressiona observadora

Registro mostra savacu predando um filhote de garça-branca-grande; flagrante foi realizado em parque no Centro de Curitiba (PR). Socó-dorminhoco predando filhote de garça-branca-grande.

Gabriely Miranda

Durante uma passarinhada no Parque Passeio Público, no Centro de Curitiba, a engenheira florestal e moradora da capital do Paraná, Gabriely Miranda, registrou uma cena inusitada. Um savacu, conhecido também por socó-dorminhoco (Nycticorax nycticorax), tentando predar um filhote de garça-branca-grande (Ardea alba).

“Fui até ao Passeio Público para rever uma família de jacus que acompanho. Já me ajeitando para ir embora, visto que raios denunciavam a tempestade que se aproximava, notei uma movimentação estranha perto da fonte, onde precisei invadir um canteiro de flores para entender a situação. Um socó-dorminhoco predando um filhotão de garça-branca-grande” conta.

O ataque aconteceu em parque no Centro de Curitiba (PR).

Gabriely Miranda

Gabriely, que costuma acompanhar com frequência a comunidade de aves dos parques, praças e bosques próximos à casa dela, comenta que já tinha visto os socós se alimentando de peixes e que o ataque à outra ave de grande porte a deixou muito surpresa. “Sempre vejo os socós se alimentando de peixes, com seu típico modo de caça “senta e espera”, por isso, custei acreditar na cena”, afirma.

A observadora não conseguiu registrar o comportamento até o fim. “Não consegui ver se o socó deu conta de sua refeição, devido à chuva forte que caiu logo em seguida”, diz.

Infelizmente a observadora não sabe se o savacu conseguiu engolir a presa.

Gabriely Miranda

Para o biólogo do Terra da Gente e especialista em aves, Luciano Lima, esse é um registro bem interessante. “Embora a gente saiba que o savacu é uma ave aquática que tem uma dieta bastante variada, que pode incluir desde peixinhos, crustáceos e até serpentes aquáticas, é muito raro ele predar outra ave, pois ele não é uma ave de rapina. Provavelmente esta garça já estava debilitada ou de alguma forma ela “deu bobeira” por ali e o savacu interpretou que ela também pudesse ser comida. Seria muito interessante a gente saber se ele de fato conseguiu engolir a garça, se ele conseguiu se alimentar, porque como ele não é uma ave de rapina, ele só se alimenta engolindo a presa quase que inteira, mas de qualquer forma é um registro super interessante” analisa.

Vittorio Rienzo