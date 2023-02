Ataques golpistas em Brasília: suspeito em Bebedouro, SP, é alvo de buscas pela 4ª fase da Operação Lesa Pátria

Agentes da Polícia Federal apreenderam passaporte de investigado. Força-tarefa que apura atos ocorridos em 8 de janeiro tem diligências em cinco estados e no Distrito Federal nesta sexta-feira (3). A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3) um mandado de busca em Bebedouro (SP), pela quarta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os responsáveis pelos atos golpistas que resultaram em ataques aos Três Poderes em Brasília (DF) em 8 de janeiro.

Em nota, a PF de Ribeirão Preto (SP) informou que apreendeu o passaporte de um suspeito, mas não foram encontrados outros objetos de interesse à investigação. A identidade dele não foi divulgada.

O município do interior de São Paulo está entre os endereços visitados pelos agentes, que cumprem três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, além do Distrito Federal.

Em Hortolândia (SP), na região de Campinas, a PF esteve em um imóvel para cumprir uma ordem de busca e apreensão.

Polícia Federal cumpre mandados em Hortolândia na 4ª fase da Operação Lesa Pátria

Polícia Federal/Divulgação

Em Goiás, a PF prendeu Lucimário Benedito Camargo, conhecido como “Mário Furacão”. A TV Globo apurou que o suspeito foi preso em Rio Verde, cidade a 230 quilômetros de Goiânia.

Até as 8h, tinha sido cumprido também um mandado de busca e apreensão no Espírito Santo.

Ministério da Justiça divulga novas imagens dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro

Divulgação/Ministério da Justiça e Segurança Pública

Operação contra atos golpistas

A operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. Na última sexta, mandados foram cumpridos em cinco estados e no DF.

A PF afirma que os fatos investigados na operação, em tese, constituem os crimes de:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A qualificação dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao fim das investigações, quando os suspeitos forem denunciados formalmente à Justiça pelo Ministério Público.

Desde os ataques de 8 de janeiro, terroristas foram presos, foi decretada intervenção federal no Distrito Federal, afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), a identificação de militares envolvidos nos atos e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro, com oito mandados de prisão e 16 buscas e apreensões. Um dos alvos no Rio de Janeiro fugiu pela janela e, até a última atualização desta reportagem, segue foragido.

Um e-mail da Polícia Federal foi criado especificamente para colher informações e denúncias a respeito do ataque, como identificação de pessoas que participaram das destruições no local e também de patrocinadores dos atos. O contato deve ser feito pelo endereço denuncia8janeiro@pf.gov.br.

