Até onde o emocional alterado pode afetar a saúde dos dentes? Especialista explica

Depressão, ansiedade, estresse e transtornos alimentares podem ter impacto direto na saúde bucal; especialista de Campinas faz alerta

A saúde bucal é uma questão fundamental para o bem-estar geral. No entanto, muitas pessoas sofrem com problemas odontológicos, que podem afetar a qualidade de vida, gerando até mesmo transtornos emocionais e até doenças, como a depressão.

Segundo o cirurgião dentista Dr. Igor Issáo Eto, que atua em Campinas, diversas pesquisas têm mostrado que existe uma relação entre problemas odontológicos e depressão.

“Pessoas com problemas controlados, como cáries, doenças periodontais e desconforto na boca, têm maior risco de desenvolver depressão”, pontua.

Para Dr. Igor, isso ocorre porque esses problemas podem causar dor crônica, o que acaba afetando a capacidade de realizar atividades cotidianas, diminuindo a qualidade de vida. O especialista pontua a importância do cuidado com a saúde como forma de prevenir problemas, e também da necessidade de profissionais especializados que se atentem aos sinais de pacientes.

Dificuldade de Cuidados

Os problemas odontológicos também podem afetar a autoestima e a confiança de uma pessoa, o que pode contribuir para o desenvolvimento da depressão. Já com a doença, a pessoa pode ter ainda mais dificuldades para os cuidados.

“Pessoas com problemas dentais podem se sentir inseguras e evitar situações sociais, o que pode afetar sua saúde mental. Outro fator importante a ser considerado é que pessoas com depressão podem ter maiores dificuldades em cuidar de sua saúde bucal. Devido à falta de motivação e ao estresse, elas podem negligenciar sua higiene, o que pode levar a problemas odontológicos adicionais”, afirma.

Para ele, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de depressão em seus pacientes com problemas odontológicos e vice-versa.

“A identificação precoce e o tratamento adequado podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e prevenir complicações adicionais. É importante que os profissionais de saúde estejam cientes dessa relação e trabalhem de forma integrada para garantir o bem-estar geral de seus pacientes”, pontua.

Hábitos

O dentista explica que o estado emocional pode afetar a saúde dos dentes de várias maneiras. Por exemplo, o estresse pode levar a hábitos de morder unhas, roer lápis ou morder objetos duros, o que pode danificar os dentes.

“Além disso, o estresse também pode levar ao aumento da produção de ácido gástrico, que em algumas situações pode chegar a desmineralizar os dentes quando há refluxos gastroesofágicos associados. Ou episódios recorrentes de indução ao vômito como ocorre em transtornos bulímicos podem desenvolver erosão ácida nos esmalte e dentina”, indica.

Dr. Igor ainda cita que o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) relacionado à limpeza bucal também pode causar danos nos dentes e gengivas devido à escovação excessiva.

Drogas

O uso de drogas como tabaco, álcool, LSD, MDMA, cocaína, heroína, crack e maconha também pode levar a problemas persistentes graves, incluindo cáries, perda de dentes e doenças gengivais. Segundo o especialista, o fumo é um dos principais responsáveis pelos problemas odontológicos relacionados à droga.

Dr. Igor explica que o tabaco contém nicotina e outras substâncias tóxicas que podem danificar o esmalte dos dentes e causar cáries. Além disso, o tabaco também pode trazer problemas como manchas nos dentes, mau hálito e câncer bucal.

“O álcool também pode causar problemas de absorção, especialmente quando consumido em excesso. O álcool pode desidratar o corpo, o que pode levar a problemas como cáries e doenças gengivais. Além disso, o álcool também pode afetar a capacidade do corpo de combater as bactérias na boca, o que pode levar a uma dependência”, explica.

A maconha também pode causar problemas odontológicos. O THC, o principal composto psicoativo da maconha, pode causar xerostomia, ou boca seca, o que pode levar a problemas como cáries e gengivais. Além disso, a maconha também pode afetar a capacidade do corpo de combater o vômito, o que pode agravar problemas odontológicos existentes.

Drogas com LSD, MDMA e a cocaína possuem em sua composição substâncias extremamente ácidas que agem diretamente sobre a superfície do esmalte e dentina, sem falar dos danos fisiológicos dessas drogas que acabam desencadeando excesso de tônus muscular, que leva a pessoa a apertar e ranger os dentes.

“É importante notar que os problemas odontológicos relacionados a drogas são evitáveis. Evitando ou limitando o uso de drogas como tabaco, álcool, maconha e outros, mantendo uma boa higiene oral, as pessoas podem reduzir significativamente o risco de problemas relacionados à droga. Além disso, é importante visitar regularmente o dentista para detectar e tratar problemas odontológicos precocemente”, afirma.

