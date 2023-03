Atem está entre as distribuidoras regionais mais premiadas do Brasil

Empresa foi Top of Mind na categoria postos de gasolina em Manaus; conquistou 4 prêmios na Convenção Nacional SindTRR, em Alagoas, e a Amazônia Combustíveis, uma das empresas do grupo, está em primeiro lugar na arrecadação do Estado. Diretor Comercial da Atem, Guilherme Santana, recebe prêmio durante Congresso do SindTRR

Divulgação

O Grupo Atem está comemorando grandes resultados nos meses de fevereiro e março: a empresa conquistou o Top of Mind Manaus 2023 de empresa mais lembrada na mente do consumidor manauara, em fevereiro; em março, subiu ao pódio quatro vezes na premiação da 36ª Convenção Nacional do SindTRR; e a Amazônia Combustíveis, empresa do grupo, é a maior contribuinte do Amazonas, em fevereiro deste ano, de acordo com o site da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz).

“É um orgulho para nós, do Grupo Atem, acompanhar tantos resultados positivos que vão desde ser uma marca lembrada pelo consumidor até estar entre as melhores Distribuidoras Regionais e ter uma de suas empresas, a Amazônia Combustíveis, em primeiro lugar em arrecadação de impostos no Amazonas”, afirma a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG do Grupo Atem, Paula Vieira. “Estar em primeiro na arrecadação de impostos do Amazonas representa muito sobre o comprometimento que temos com a geração de riquezas e mais desenvolvimento para o nosso Estado”.

Top of Mind – A pesquisa Top of Mind, que atribuiu o primeiro lugar aos Postos Atem na categoria Postos de Gasolina, foi realizada pela Perspectiva Mercado e Opinião, este ano, e é uma das mais tradicionais de Manaus. Em 2019, os Postos Atem também ocuparam o primeiro lugar na mesma pesquisa. À época, a empresa ficou à frente de marcas nacionais e de maior tempo de atuação, repetindo o mesmo feito este ano, mas com uma evolução maior: a empresa subiu de 27% na lembrança de seu público em 2019 para alcançar 40,02% em 2023.

No dia 16 de março, durante a 36ª Convenção Nacional do SindTRR e 19ª Expo TRR, no Hotel Vila Galé, em Barra de Santo Antônio (AL), a Atem figurou nas primeiras colocações nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

Times do Comercial e do Marketing da Atem exibem os quatro prêmios que a empresa conquistou, ficando entre as melhores distribuidoras regionais do país.

Divulgação

“Os números e premiações apresentados demonstram que a Atem considera este segmento de extrema importância para a empresa”, afirmou o diretor Comercial da Atem, Guilherme Santana. “É um prêmio construído a várias mãos e gostaria de agradecer a todo o time da Atem por serem os responsáveis pela conquista desses resultados”.

A pesquisa foi realizada em 2022 pela Quorum Brasil, empresa especializada em pesquisas e auditoria, quando foram avaliadas as notas dadas por transportadores revendedores retalhistas de todo o país. Entre os critérios, eles avaliaram política comercial, atendimento comercial, atividade operacional nas bases, atividade administrativa e comunicação.

O Grupo Atem completa, em 2023, 28 anos de atividades, sendo, destes, 23 anos da Distribuidora Atem, sempre em constante expansão e buscando inovar no que faz. Ano passado, a empresa já havia conquistado o prêmio de Melhor Distribuidora Regional concedido pelo Sindicato Nacional do Transportador Revendedor Retalhista (SindTRR) e hoje já soma mais de 350 postos franqueados.

Para Paula Vieira, estes resultados permitem ver a trajetória da empresa, que começou com um modesto posto flutuante no rio Negro para hoje seguir com atividades diversificadas, incluindo a aquisição da agora Refinaria da Amazônia. “A Atem se consolida com uma das empresas líderes no setor e que se orgulha por pautar seu crescimento em estratégias que respeitam a identidade dos lugares onde atua, os colaboradores, os clientes e o meio ambiente”, afirma Paula.

DNA Amazônida – Estar na memória do manauara, superando marcas nacionais e com mais tempo no mercado, é um grande desafio para o Grupo Atem. Para o presidente da empresa, Naidson Atem, esse resultado é o reflexo de uma empresa cada vez mais comprometida com o DNA amazônida. “O Grupo Atem é um orgulho para o amazonense porque ele reconhece a empresa como um dos maiores exemplos de sucesso no setor de combustíveis do Brasil ao respeitar pessoas e meio ambiente, ter governança ética, transparência, visão empreendedora e inovação constante”, destaca.

Time Comercial e de Marketing da Atem no estande da empresa dentro da Expo TRR 2023

Divulgação

Responsabilidade social também fala mais alto para a marca Atem. A empresa faz questão de apoiar e investir em projetos sociais e culturais que contribuem com o desenvolvimento da região. Das campanhas para doação de sangue a ações em instituições filantrópicas; do apoio a shows artísticos ao incentivo ao esporte, a Atem está presente na história de Manaus como empresa que se orgulha de ser daqui e busca o desenvolvimento da região.

Sobre a Atem – O Grupo Atem, com 28 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras. O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 350 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

