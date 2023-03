Atenção Compositores

1º Festival de MPB da Estância Turística de Tremembé “FENTRE”. A Prefeitura da Estância Turística de Tremembé, através da Secretaria de Turismo e Cultura realiza O 1º Festival de MPB da Estância Turística de Tremembé “FEMTRE”.

O Festival acontecerá em duas etapas sendo uma eliminatória e outra numa grande final. A etapa eliminatória será realizada nos dias 28 de abril (sexta-feira), e 29 de abril (sábado), já a grande final será realizada no dia 30 de abril de 2023 (domingo), sempre a partir das 20h00, na Antiga Estação de Trem na Praça Geraldo Costa, Centro – Estância Turística de Tremembé/SP.

O 1º Festival de MPB da Estância Turística de Tremembé “FEMTRE” tem como finalidade aprimorar e desenvolver a criação musical, incentivar a MPB, estimular e abrir espaço para novos talentos, valorizando os adeptos da música, promovendo intercâmbio artístico cultural e oferecendo ao público um evento de nível e qualidade musical para o município e toda a região.

Priorizando o estímulo à criatividade, a oportunidade é aberta para todos os gêneros, ritmos e diversos estilos presentes na música brasileira, valorizando a diversidade cultural do país.

Somente poderão participar músicas (letra e melodia) inéditas, originais e interpretadas em língua portuguesa e/ou em dialeto indígena brasileiro.

As inscrições poderão ser efetuadas até 10 de abril de 2023 e as informações completas você encontra no endereço abaixo.

Ufficio Stampa