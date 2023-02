Atendente de lanchonete no RN ajuda cliente com paralisia cerebral a se alimentar e vídeo viraliza: ‘É importante ter empatia’

Edimara Freitas disse que perguntou ao jovem se ele precisava de ajuda e, em seguida, o ajudou a comer um lanche e tomar um refrigerante. Caso aconteceu em Pau dos Ferros na quinta (2). Atendente ajuda cliente com paralisia cerebral a se alimentar em lanchonete e viraliza

Uma atendente de um restaurante na cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais nesta semana ao ajudar um cliente que tinha paralisia cerebral e surdez a se alimentar.

O fato ocorreu na quinta-feira (2). Edimara Freitas, de 24 anos, percebeu a dificuldade de um cliente para se alimentar e ofereceu ajuda. A ação foi filmada pelos colegas de trabalho (veja acima).

Edimara contou que depois de se dirigir até o jovem, perguntou se ele precisava de ajuda.

“Para não ser tão incoveniente, eu perguntei se ele queria ajuda. E ele gesticulou que queria, sim. Eu peguei o lanche, fui dando pra ele comer e também uma ajuda para ele tomar o refrigerante. E ele o tempo todo muito sorridente, agradecendo”, contou a atendente.

Após efetuar o pagamento, o cliente digitou no celular uma mensagem de agradecimento à funcionária. A mensagem dizia: “Obrigado por me ajudar”.

“Quando eu vi a frase, fiquei muito surpresa e vi o quanto é importante a gente ter empatia pelo próximo. E o quanto um gesto tão simples fez com que tornasse o dia dele bem melhor”, disse Edimara.

“Às vezes a gente tem tanto e reclama tanto. E tem pessoas que só com um gesto simples torne o dia delas bem melhores”, concluiu.

Edimara recebeu elogios de amigos e desconhecidos pelas redes sociais pelo ato. Ela contou que após o episódio chegou a se comunicar com o cliente e os familiares dele, que também a agradeceram pelo gesto.

