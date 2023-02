Atendente que recusou hospedagem a MC Trans em hotel de SC é indiciado por racismo

Ao chegar o local onde reservou a hospedagem, foi recusada por ser mulher transexual, apontou a investigação da Polícia Civil. Caso aconteceu em outubro de 2022. MC Trans denuncia transfobia em hotel de Blumenau

O recepcionista de um hotel de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi indiciado pelo crime de racismo resultante de transfobia nesta terça-feira (7) contra a MC Trans, artista de 35 anos que teve a estadia no estabelecimento recusada. A informação foi divulgada pela Polícia Civil.

O atendente de 55 anos, que foi demitido após o episódio, deve responder em liberdade. O caso aconteceu em outubro de 2022 e causou repercussão nas redes sociais.

Segundo a Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância, a vítima Ana Vitória Monforte foi até a cidade junto com o noivo para fazer um procedimento estético. Ao chegar ao local onde já tinha hospedagem reservada, foi impedida de ficar por ser mulher transexual.

Conforme o delegado Arthur Lopes, o dono do hotel não foi indicado, após ser ouvido, pois não havia “elementos indiciários mínimos em seu desfavor”. No dia do crime, o atendente foi filmado pela artista afirmando que o “patrão é um senhor de idade, conservador, e ele tem as normas dele”.

O inquérito policial ainda concluiu que o recepcionista, ao perceber que a cliente era transexual, mudou sua postura em relação ao casal, “haja vista o perfil conservador do estabelecimento”, bem como pelo “histórico de transtornos causados pelo ponto de prostituição de travestis que fica próximo”, informou em nota a Polícia Civil.

O indiciamento por crime de racismo ocorreu por conta da Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia. Pela decisão do tribunal, declarações homofóbicas poderão ser enquadradas no crime de racismo.

Quando o caso foi denunciado pela artista, o hotel emitiu uma nota dizendo não tolerar “qualquer tipo de discriminação, e repudia toda e qualquer violação aos princípios fundamentais constitucionais”. Nesta terça, o estabelecimento informou que não foi notificado do indiciamento.

Desabafo nas redes sociais

Com mais de meio milhão de seguidores, MC Trans gravou a conversa com o atendente e publicou nas redes sociais, ao descrever que se sentia ‘acabada, sem dignidade’. Na gravação, ela fala ao recepcionista que o marido dela entrou primeiro e não teve problemas, ao contrário do que aconteceu quando ela chegou ao estabelecimento.

“Só porque o senhor viu que eu sou trans eu não posso me hospedar no hotel. Meu esposo veio antes, voltou para pegar as malas, e aí porque o senhor viu que sou trans eu não posso me hospedar?”, questiona ao atendente.

À época, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, classificou o episódio como “lamentável”. “Conversei diretamente com a MC Trans e reiterei que Blumenau é uma cidade para todos.

Nota do hotel na íntegra na época da denúncia

O Hotel Salto do Norte vem, através deste expediente, esclarecer, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que lamenta profundamente os episódios noticiados em plataformas sociais sobre fatos supostamente ocorridos em seu estabelecimento comercial e que tiveram repercussão à nível nacional. O Hotel Salto do Norte esclarece ainda, que não coaduna nem tolera qualquer tipo de discriminação, e repudia toda e qualquer violação aos princípios fundamentais constitucionais, principalmente o da isonomia [tratamento igualitário].

A administração informa ainda, que, ao menos até o fechamento desta nota, sequer pode contar com 24 horas para apurar com profundidade os fatos noticiados, e que segue [e seguirá] à disposição das autoridades e da justiça [se for o caso], para contribuir com o esclarecimento pormenorizado de todo o episódio, inclusive disponibilizando acesso integral e irrestrito às imagens do circuito interno de segurança e de outros elementos de prova – como o relatório do software de apoio que registra as reservas, os check-in e check-out.

Registra, entretanto, que a apuração preliminar dos fatos aponta para grande divergência entre a narrativa da ofendida e o que aparenta ser a verdade. Quanto à “reserva” supostamente realizada pela ofendida, a verdade é que a hotelaria recebeu uma ligação 30 minutos antes da presença dos hóspedes na recepção, oportunidade em que foi questionando sobre a disponibilidade de um quarto que comportasse um casal. Em resposta foi informado que haveria disponibilidade de um quarto, com acomodação para duas pessoas, com check-out obrigatório às 12:00 horas do dia seguinte – lotação decorrente da Oktoberfest. Após a ligação, estacionou um carro no pátio externo, e então somente o assessor da ofendida desembarcou do automóvel e se dirigiu à porta do hotel para fazer o “check-in”.

Assim que adentrou ao recinto, o assessor informou que as três pessoas da reserva pelo telefone chegaram, e perguntou o valor para três pernoites. O funcionário – que até então só tinha visto o assessor, sendo impossível a ele àquela altura praticar qualquer ato racista à ofendida – informou que a casa não comportaria aquela nova condição informada – por questões de responsabilidade pelo conforto, segurança e estrutura (café da manhã, por exemplo).

A negativa se deu sem o conhecimento prévio das características de gênero individuais das pessoas recém-chegadas, porque somente o assessor teria se apresentado até aquele momento. Há imagens de câmeras do circuito interno de segurança neste sentido. Com a negativa o assessor se dirigiu para fora do hotel e informou às demais pessoas que permaneciam no carro que a hotelaria não teria como abrigá-las por três noites. Neste momento a ofendida desembarcou do automóvel e entrou no hotel, irresignada, buscando “esclarecimentos” pela “negativa do acolhimento” do hotel. Sem gravar, agiu de forma ríspida com o atendente, e o informou repetidas vezes de que ela se trata de pessoa “famosa”, trans, sugerindo a ele fosse revisto o posicionamento sobre a lotação. A ofendida parecia ciente de que não havia leitos disponíveis na cidade.

O hotel sempre acolheu pessoas trans, e nunca houve em sua história quaisquer incidentes de discriminação. Registra-se, que tanto o atendente quanto o administrador possuem idade acima de 70 anos, sendo que o administrador possuiu quase 90 anos de idade, e nenhum deles possuem antecedentes criminais ou respondem a processos judiciais.

Também não possuem viés partidários, e estão dispensados da obrigação de votar. O hotel lamenta profundamente o episódio, e se compromete a seguir apurando os fatos em busca da verdade. O hotel também se coloca à disposição de toda e qualquer autoridade para esclarecer ou contribuir com informações complementares. Independente de qualquer desfecho que se dê ao caso, o Hotel Salto do Norte desde já pede desculpas aos hóspedes por todo e qualquer inconveniente decorrente do episódio, e ratifica o seu compromisso com o tratamento igualitário, sem qualquer distinção, independente de cor, origem, religião ou identidade de gênero etc.

