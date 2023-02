Atendimento infantil de Mogi das Cruzes é transferido do Pró-Criança para Hospital Municipal

Segundo a Prefeitura, medida é necessária para implantação do Vagalume novo equipamento de saúde infantil. Atendimento pediátrico no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes inicia nesta segunda-feira

As crianças de Mogi das Cruzes que recebiam atendimento médico no Pró-Criança a partir desta segunda-feira (27), passam a ser atendidas no Hospital Municipal de Brás Cubas. De acordo com a Prefeitura a mudança é necessária para a implantação do Vagalume, um novo modelo de atendimento.

A previsão da Prefeitura é que o Vagalume comece a funcionar no dia 6 de março no prédio da Secretaria de Saúde na Rua Manoel de Oliveira, 30, Mogilar, onde antes funcionava o Pró-Mulher. A secretária adjunto de Saúde, Rosângela Cunha, explica que o nome foi escolhido para dar um ar lúdico ao atendimento infantil. “Nome é para dar ar lúdico porque é um equipamento voltado para criança. Para que criança venha de uma forma mais tranquila.”

Ela explica ainda que o Vagalume terá capacidade para atender 11 mil crianças e vai ter seis salas de atendimento e duas salas de classificação. “Risco para a enfermeira fazer uma avaliação do grau da doença. Mais grave passa na frente, mais leve aguarda as mais graves. Também vai ter atendimento de psicologia de segunda a sexta das 10h às 22h, voltado para crianças do Transtorno do Expectro Autista (TEA).” Segundo a secretária, o ambiente será específico para as crianças dentro do expectro que são sensíveis com luzes e sons. “Tem sala de espera separada com luz tranquila e consultório com pouca luminosidade e pouco barulho.”

Ela orienta que neste momento as mães podem levar as crianças no Hospital Municipal ou em qualquer pronto-atendimento. Mais informações pelos telefones 4798-6701 ou 160.

