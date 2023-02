Atendimentos no ambulatório de especialidades do HC da Unicamp sobem 29% em 3 anos e se aproximam de 400 mil

Número de consultas saltou de 305.291 em 2020 para 394.273, em 2022. Local recebe apenas pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS). Unicamp registra aumento de pacientes atendidos no ambulatório de especialidades

O número de atendimentos no ambulatório de especialidades do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP), subiu 29,1% entre 2020 e 2022, aponta um levantamento obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo. O local, referência na região, recebe apenas pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o balanço, em 2020, foram registrados 305.291 atendimentos, total que subiu para 311.730 em 2021 e 394.273, em 2022.

O ambulatório oferece, ao todo, 33 especialidades médicas, além de outras não médicas – a lista completa pode ser conferida no site do HC clicando aqui. Os atendimentos ocorrem por meio de uma parceria entre governos municipal, estadual e federal.

Por que aumentou?

A superintendente do HC, Elaine de Ataíde, destaca que o aumento é puxado, principalmente, por pacientes com câncer que recebem o diagnóstico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e são encaminhados para o HC.

“Com o advento da pandemia, esses pacientes acabam tendo neoplasias mais avançadas, necessitando estar vindo para um hospital terciário, quartenário, como o nosso. Outro gargalo é o da cardiologia, estão tendo que vir para o nosso serviço para fazer o acompanhamento.”

Ataíde pontua, ainda, que chega a 100 o número de atendimentos realizados por cada ambulatório por período. Com a alta demanda, as filas extensas acabam se formando.

“As cidades só têm a gente como referência para esses pacientes. Como cada ambulatório atende por volta de 50, 60, às vezes, 100 pacientes por período, de manhã e à tarde, quando chegam os pacientes no mesmo momento, até eles serem direcionados, essas filas acabam acontecendo.”

Fila extensa para atendimentos via SUS no HC da Unicamp, em Campinas

Mutirões para mitigar filas

Para tentar reduzir as filas, o HC afirma que tem realizado mutirões de quimioterapia e que planeja realizar os “corujões”, que são os atendimentos noturnos, de radioterapia em março.

Além disso, a superintendência destacou a importância de as pessoas se prevenirem contra algumas doenças.

Aumento também no PS

O número de atendimentos no Pronto Socorro do HC da Unicamp também aumentou. No caso, o salto foi de 43% em quatro anos, de acordo com dados da própria instituição.

Segundo o hospital, foram 5.100 atendimentos de urgência e emergência em 2019, enquanto que em 2022 o índice subiu para 7.300.

A superintendência da unidade aponta a crise econômica provocada pela pandemia como principal razão para o crescimento, considerando que parte da população da região de Campinas perdeu os convênios médicos.

Além disso, por conta do isolamento, muitas patologias se agravaram, o que força a população a procurar um PS.

