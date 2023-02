Atentado em escola de Monte Mor completa 1 semana sob expectativa de pareceres da Polícia Civil, MP e Justiça; entenda

Adolescente de 17 anos foi apreendido após lançar bombas caseiras contra escola em que estudou; ele alegou ter sofrido bullying. Houve pânico entre os alunos, mas ninguém se feriu. Imagens mostram ex-aluno de escola de Monte Mor atirando bomba caseira na instituição

Reprodução/EPTV

O atentado contra a Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, em Monte Mor (SP), completa uma semana nesta segunda-feira (20) e vive expectativa de avanços nas esferas policial e judicial, além do âmbito do Ministério Público (MP).

No último dia 13, um adolescente de 17 anos que carregava uma suástica no braço lançou duas bombas de fabricação caseira contra o colégio, onde havia estudado quando mais novo. Ele foi apreendido. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente alegou ter sofrido bullying e buscou na deep web e em redes sociais orientações nos últimos três anos para montar o plano de ataque. Com ele ainda havia uma machadinha, e na residência foram apreendidos caderno com suástica, réplica de fuzil e revólver calibre 32. O ex-padrasto alega que o jovem sofre de “transtornos mentais”.

Delegado titular de Monte Mor, Fernando Bueno de Castro informou no dia do atentado que o jovem iria responder criminalmente por ato terrorista, atentado à saúde de outras pessoas e posse irregular de arma de fogo. Além disso, Castro disse que o inquérito seria apresentado ao MP no dia seguinte.

O g1 tentou confirmar durante toda a última semana com diferentes partes envolvidas no caso se isso, de fato, ocorreu, mas não obteve sucesso pelo fato de tramitar em segredo de Justiça, já que envolve menor de idade.

Jovem detido após atentado a escola de Monte Mor tinha suástica no braço

Guarda Municipal/Divulgação

Quais os próximos passos?

Com o inquérito elaborado pela Polícia Civil em mãos, o Ministério Público irá analisá-lo e decidir se oferece ou não uma recomendação de ato infracional à Justiça. À reportagem, o advogado Ricardo Presta explicou que, como envolve menor, não trata-se de uma denúncia, e sim uma recomendação.

Também segundo Presta, em caso de aceitação à formulação do MP, o Poder Judiciário poderá decidir pela internação do adolescente. Apesar da possibilidade, a internação só duraria até 29 de junho, quando o adolescente completará 18 anos.

“Assim que ele completar 18 anos, ele vai sair, necessariamente, do regime de tratamento. Ele vai sair livre e não vai ficar com nenhum antecedente”, destaca o advogado.

Ainda no mesmo dia da apreensão, o jovem foi levado à Fundação Casa de Campinas (SP). O g1 apurou no fim da semana que ele permanecia lá.

Como ficaram as aulas?

Por conta do atentado, os alunos foram dispensados, e a escola foi fechada no dia 13. A reabertura ocorreu na terça-feira (14).

Segundo a prefeitura, todo o corpo docente foi colocado à disposição de alunos e dos familiares deles. Funcionários da unidade e também os estudantes receberam suporte psicológico. A equipe de profissionais permanecerá no local por tempo indeterminado, informou a administração.

“No período da manhã, deste dia 14 de fevereiro, 30% dos alunos compareceram às aulas, porém, no período da tarde, esse número foi bem maior, chegando a 70%”, complementou.

A instituição funciona para cerca de 650 alunos de 12 a 15 anos na parte da manhã e da tarde. Já à noite, recebe os maiores de 15 anos – o número de estudantes do período noturno não foi divulgado.

O que se sabe sobre o ataque

Adolescente apreendido por atentado a escola de Monte Mor é levado à Fundação Casa

O jovem estudou a 5ª série na Escola Municipal Vista Alegre e teria alegado à Polícia Civil que sofria bullying, tendo preparado por três anos o ataque;

O colégio que tem cerca de 300 alunos na parte da manhã já tinha iniciado as aulas nesta segunda quando foi alvo do atentado, por volta de 8h45;

Ele produziu bombas caseiras com garrafas, gasolina e pregos. Duas foram lançadas pelo jovem e atingiram vasos de cimento, que quebraram;

Houve correria de pessoas que estavam próximas da entrada. Ele não chegou a ter acesso às salas de aula;

Um portão que dá acesso ao corredor das salas estava aberto e foi fechado por uma mulher durante o ocorrido;

Equipes da Guarda Municipal receberam o chamado do atentado e conseguiram deter o jovem a três quarteirões do local;

Por conta do atentado, os alunos foram dispensados e a rua da escola foi interditada;

Polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros e ambulância foram para o local;

Em buscas na residência do jovem, os policiais apreenderam cadernos com suástica, símbolo nazista, livros sobre Hitler e uma réplica de fuzil;

Um revólver calibre 32 com seis munições também foi apreendido; segundo a Polícia Civil, o jovem teria o jogado durante tentativa de fuga;

O jovem foi transferido no fim da tarde desta segunda para uma unidade da Fundação Casa em Campinas.

Imagens do ataque

Vídeo mostra jovem arremessando bomba caseira em escola de Monte Mor

Imagens feitas por vizinhos da Escola Estadual Professor Antonio Sproesser flagraram o momento em que o adolescente atirou bombas de fabricação caseira na instituição. Câmeras internas do colégio registraram fumaça e desespero nos corredores.

No vídeo com imagens internas da instituição, é possível ver fumaça no hall de entrada da escola e em um dos corredores. Assista acima.

“Houve algum tumulto, as crianças ficaram com medo, um barulho estrondoso, porém foi tudo acalmado com a chegada dos bombeiros e mais o apoio da Polícia Militar”, disse o inspetor da Guarda Civil Municipal, Denival Santana.

Atentado em escola de Monte Mor, SP

Arte/g1

Livros sobre Hitler e revólver

Uma réplica de fuzil, livros sobre Hitler, um caderno com anotações e símbolos nazistas foram encontrados na casa dele e apreendidos junto com seu computador.

No caderno havia textos depressivos, sentimentos descritos e também indicações de que o jovem tinha insatisfações em relação à Escola Municipal Vista Alegre. Entre as observações em tópicos, ele também mencionou se sentir superior a outras pessoas.

“A priori, aparenta ser uma pessoa bem transtornada. Ele diz que sofreu bullying nesta escola e por causa disso ele parou de estudar. Desde os 14 anos ele não estuda. Ele fica o tempo inteiro no quarto, trancado, fechado. É uma pessoa que psicologicamente aparenta ser uma pessoa que está abalada”, disse o delegado.

Ele não tinha passagem por outros crimes.

Caderno e livros apreendidos na casa do adolescente que atirou bombas caseiras em escola de Monte Mor

Reprodução/EPTV

Pais e vizinhos em pânico

O ataque ao colégio municipal de Monte Mor, cidade de 68 mil habitantes, segundo a prévia do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mexeu com pais de alunos e vizinhos da instituição de ensino..

“Foi muito alto, muito alto. Foi gasolina, né. Aí, explodiu… O pior é psicológico das crianças, de pai e mãe, todo mundo desesperado vindo buscar os filhos, mas ninguém se feriu”, contou um morador que acompanhava a movimentação.

“A ação de todos foi muito rápida. […] Foi uma ação isolada. Infelizmente nós fomos vítimas de um inconsequente, e, se Deus quiser, tudo se tranqulizará, e até quarta-feira as aulas retornarão”, disse a secretária de Educação, Sandra Bruzon.

Garrafas com combustível apreendidas em escola de Monte Mor que foi alvo de tentativa de ataque

Helen Sacconi/EPTV

Itens apreendidos com adolescente que atirou bombas em escola de Monte Mor

Guarda Municipal/EPTV

Vittorio Ferla