Atentado em Monte Mor: vídeo mostra ex-aluno com suástica lançando bomba caseira em escola; revólver foi apreendido

Ocorrência foi na manhã desta segunda-feira (13) e houve pânico na escola, mas ninguém se feriu. Imagem mostra ação do adolescente de 17 anos, que foi detido. Ele portava uma suástica. Vídeo mostra jovem arremessando bomba caseira em escola de Monte Mor

Imagens feitas por vizinhos da Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, flagraram o momento em que um adolescente atirou bombas de fabricação caseira na instituição na manhã desta segunda-feira (13). Câmeras internas do colégio registraram fumaça e desespero nos corredores.

A escola tem cerca de 300 alunos na parte da manhã e as aulas já tinham começado quando houve o atentado terrorista. O jovem de 17 anos que arremessou as garrafas cheias de gasolina e pregos também estava com uma machadinha e portava uma suástica no braço, símbolo nazista.

O vídeo com imagens internas da instituição – que funciona para alunos de 12 a 15 anos na parte da manhã e para maiores de 15 à tarde e à noite – é possível ver fumaça no hall de entrada da escola e em um dos corredores. Assista acima.

Corredor de escola alvo de atentado em Monte Mor ficou cheio de fumaça após ex-aluno atirar bomba caseira

Um portão que dá acesso ao corredor das salas de aula estava aberto e foi fechado por uma mulher durante o ocorrido. Houve correria de pessoas que estavam próximas da entrada. O jovem não chegou a ter acesso às salas de aula. As bombas também atingiram vasos de cimento, que quebraram.

“Houve algum tumulto, as crianças ficaram com medo, um barulho estrondoso, porém foi tudo acalmado com a chegada dos bombeiros e mais o apoio da Polícia Militar”, disse o inspetor da Guarda Civil Municipal, Denival Santana.

O jovem vai responder criminalmente por ato terrorista, atentado à saúde de outras pessoas e posse irregular de arma de fogo, segundo a Polícia Civil. Nesta terça-feira (14), o caso já deve ser encaminhado para o Ministério Público para tomar as providências junto à Justiça.

Jovem detido após atentado a escola de Monte Mor tinha suástica no braço

Resumo do atentado

Ninguém ficou ferido.

Um jovem de 17 anos foi detido, ele tinha uma suástica no braço e uma machadinha.

Ele estudou na Escola Vista Alegre quando estava no 5º ano do ensino fundamental.

Garrafas com combustível e pregos foram apreendidas.

Duas das bombas foram jogadas pelo jovem na frente da escola e houve duas explosões.

Alunos foram dispensados.

Rua da escola foi interditada.

Polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros e ambulância foram para o local.

Caderno com suástica, réplica de fuzil e revólver calibre 32 foram apreendidos.

Ex-aluno vai responder por atos terroristas e atentar contra a saúde de outras pessoas

Atentado em escola de Monte Mor, SP

Livros sobre Hitler e revólver

Uma réplica de fuzil, livros sobre Hitler, um caderno com anotações e símbolos nazistas foram encontrados na casa dele e apreendidos junto com seu computador. À tarde, o delegado responsável pelo caso, Fernando Bueno de Castro, também confirmou a apreensão de um revólver calibre 32 com seis munições, que o ex-aluno teria jogado durante a tentativa de fuga.

“Ele está aqui na delegacia, vai ser preso em flagrante por ato infracional, vai ser apreendido. A priori, aparenta ser uma pessoa bem transtornada. Ele diz que sofreu bullying nesta escola e por causa disso ele parou de estudar. Desde os 14 anos ele não estuda. Ele fica o tempo inteiro no quarto, trancado, fechado. É uma pessoa que psicologicamente aparenta ser uma pessoa que está abalada.”

O jovem vai ser encaminhado para a Fundação Casa, completou o delegado. Ele não tinha passagem por outros crimes.

Revólver com seis munições foi apreendido com adolescente que atirou bombas caseiras em escola de Monte Mor

Um caderno apreendido na casa do adolescente continha textos depressivos, sentimentos descritos e também indicações de que o jovem tinha insatisfações em relação à Escola Municipal Vista Alegre. Entre as observações em tópicos, ele também mencionou se sentir superior a outras pessoas.

Castro disse que a última escola onde o adolescente estudou foi a Vista Alegre, e que o ataque vinha sendo planejado há três anos.

Caderno e livros apreendidos na casa do adolescente que atirou bombas caseiras em escola de Monte Mor

Pais e vizinhos em pânico

Ao menos duas das bombas chegaram a explodir na escola nesta manhã, mas ninguém ficou ferido. Pais de alunos e vizinhos ficaram em pânico.

“Foi muito alto, muito alto. Foi gasolina, né. Aí, explodiu… O pior é psicológico das crianças, de pai e mãe, todo mundo desesperado vindo buscar os filhos, mas ninguém se feriu”, contou um morador que acompanhava a movimentação – veja mais detalhes no vídeo abaixo.

A Guarda Municipal foi acionada, assim como as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros. O rapaz foi detido próximo da escola e levado para a delegacia da cidade.

“A ação de todos foi muito rápida. […] Foi uma ação isolada. Infelizmente nós fomos vítimas de um inconsequente, e, se Deus quiser, tudo se tranqulizará, e até quarta-feira as aulas retornarão”, disse a secretária de Educação, Sandra Bruzon.

Escola de Monte Mor é alvo de atentado por adolescente com suástica no braço

O ex-aluno acabou fugindo a pé e abandonou a machadinha no caminho. Ao ser abordado por guardas municipais, não resistiu à detenção.

“Ele ficou perplexo, parado a todo momento, não esboçou reação nenhuma. Não nos passou informação, nada que pudesse ajudar lá no momento”, completou o inspetor da Guarda. O adolescente não portava documentos.

Garrafas com combustível apreendidas em escola de Monte Mor que foi alvo de tentativa de ataque

Itens apreendidos com adolescente que atirou bombas em escola de Monte Mor

