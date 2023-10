Ater Lazio, Matteoni(MMG): “Bene finanziamenti regionali per riqualificazione. Restituire dignità a immobili”

“Apprendiamo con soddisfazione che la Regione Lazio recentemente ha deciso di finanziare tramite Pnrr interventi nelle case Ater di tutto il territorio regionale. Si tratta di una notizia assolutamente positiva e attesa visto e considerato lo stato di degrado e incuria in cui si versano da tempo numerosi stabili del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e che in più occasioni abbiamo mediaticamente denunciato. Dunque, siamo di fronte a interventi fondamentali che consentiranno di ottenere una operazione di efficientamento energetico e strutturale, ma anche di adeguamento e miglioramento sismico e architettonico. Ora è necessario procedere senza intoppi burocratici e amministrativi fino alla cantierizzazione dei lavori e ridare dignità strutturale agli immobili, nella consapevolezza maturata che il futuro dell’Ater deve rimanere una priorità della agenda istituzionale”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Marco Matteoni, imprenditore ed ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

Ufficio Stampa