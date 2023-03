Projeto é voltado a pessoas que vivem em vulnerabilidade social Atibaia abre vagas para curso gratuito de fabricação de ovos de páscoa

Reprodução/TV TEM

Atibaia está com vagas abertas para um curso gratuito que vai ensinar moradores em situação de vulnerabilidade social a produzirem ovos de páscoa e bombons. As inscrições vão até o dia 17 de março.

O projeto busca oferecer atividades que possam favorecer a inclusão dos moradores por meio do trabalho e incentivar a geração de renda.

As inscrições estão disponíveis até o dia 17 de março e podem ser feitas por Whatsapp no número (11) 97443-8930 ou presencialmente no Núcleo de inclusão Produtiva na Rua Gonçalves Dias, 265, no Jardim Cerejeiras; de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h ou das 13h30 às 15h30.

Terão prioridade as pessoas com mais de 18 anos, inscritas no Cadastro Único, acompanhadas ou encaminhadas pelos equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

O curso começa no dia 30 de março e termina até 10 de abril, com opção de escolha entre o período da manhã, das 8h às 12h, ou da tarde, das 13h às 17h.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Mata