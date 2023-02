atibaia-volta-a-ter-folia-de-carnaval-com-blocos,-marchinhas-e-concursos

Programação começa no dia 4 de fevereiro com o ‘Grito de Carnaval’. Bonecões tomam ruas do Centro de Atibaia no carnaval

Laurene Santos/TV Vanguarda

Atibaia é mais uma cidade da região que vai retomar a programação de Carnaval para o ano de 2023. A organização promete uma folia com as tradicionais marchinhas, blocos e concursos de fantasia.

As comemorações começam duas semanas antes do feriado de carnaval, no sábado, dia 4 de fevereiro, com o ‘Grito de Carnaval’ na Praça Guanabara.

Na semana seguinte, no dia 11 será realizado o Bloco do Zé Pereira, movimento com mais de 20 anos que reúne milhares de foliões. Pela tradição do bloco neste dia mulheres vão vestidas com roupas masculinas e homens com vestuário feminino.

Na sexta-feira, 17 de fevereiro, é a vez da terceira idade aproveitar o ‘Baile da Melhor Idade’ no salão de festas da Paróquia Cristo Rei (Praça Santo Antônio, 79, Alvinópolis). Ainda no mesmo dia, chega até a cidade o ‘Bloco do Caveira’, o popular ‘Caveirão tradicional pelas fantasias de terror, realizado em frente ao Cemitério São João.

Nos dias 18, 19, 20 e 21 as tradicionais marchinhas animam a galera na Praça da Matriz. Durante os dias haverá um concurso de blocos carnavalescos e de fantasia infantil, promovidos pela prefeitura.

O concurso de fantasia infantil é destinado a crianças com idade entre 0 e 12 anos, com data marcada para 19 de fevereiro, domingo, enquanto o concurso dos Blocos Carnavalescos, será no dia 21, terça-feira.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Ufficio Stampa