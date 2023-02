Atingido por incêndio de grandes proporções, Warung Beach Club tem liberação para operar até maio de 2023

Conforme a Polícia Civil, um inquérito para apurar as causas do incêndio já foi instaurado. Ninguém se feriu. Imagem de drone mostra detalhes da destruição pós-incêndio em beach club de Itajaí

Referência na música eletrônica, o Warung Beach Club, que foi atingido pelo fogo na quarta-feira (22) em Itajaí, tem liberação de funcionamento pelo Corpo de Bombeiros válido até maio de 2023, segundo a instituição. Localizado na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte, o espaço será periciado nesta quinta (23) para atestar o que motivou o início das chamas. Ninguém se feriu.

Conforme a Polícia Civil, um inquérito para apurar as causas do incêndio já foi instaurado. “A perícia é a chave do inquérito, e espera-se concluir em 30 dias, disse o delegado Alexandre Carvalho.

O clube é inspirado nas Ilhas da Indonésia, funciona desde 2002 e é conhecido internacionalmente por abrigar nomes da cena eletrônica. No local, há cinco bares, duas pistas e uma sacada com vista para o mar. Conforme a assessoria da casa, um dos locais de dança foi atingido.

O espaço não detalhou os estragos no local e afirmou que “os órgãos competentes já estão apurando os fatos”.

Em comunicado na noite de quinta, os bombeiros catarinenses afirmaram que cerca de 2, 8 mil metros de área foram atingidos pelo fogo. As árvores internas da casa noturna também foram afetadas, mas a área de restinga e edificações ao redor não foram prejudicadas.

Na mesma nota, os bombeiros informaram que “informações preliminares apontavam a existência de galões de diesel no local, no entanto o diesel estava presente dentro de dois geradores, sendo um preservado e outro afetado pelo fogo”.

Ícones da música eletrônica se solidarizam após incêndio

Incêndio

As chamas teriam iniciado por volta das 10h. Uma pessoa que estava no local relatou aos socorristas que ouviu um estouro no lado centro do espaço e, quando abriu a porta viu as labaredas já altas na parte do caixa/dj”.

No total, foram 10 horas de trabalho para o combate das chamas. Na noite de quarta, os proprietários disponibilizaram uma retroescavadeira, que foi usada para derrubar algumas paredes instáveis.

