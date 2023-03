Atirador invade mercado, mata homem na frente de clientes e sai andando tranquilamente no litoral de SP; VÍDEO

Essa foi a segunda vez, em três meses, que um segurança da mesma rede do comércio em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi alvejado por criminosos. Segurança de supermercado é executado com tiro na cabeça no litoral de São Paulo

Um segurança de um supermercado em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi executado, com um tiro na cabeça, na frente de clientes que faziam compras no local. Um vídeo obtido pelo g1 neste domingo (5) mostra a ação. Segundo testemunhas, o homem saiu do local como ‘se nada tivesse feito’ e conseguiu fugir. Esse foi o segundo atentado, em três meses, na mesma rede de supermercados.

O g1 teve acesso as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Nelas, é possível ver que a ação do autor dos disparos ocorreu por volta das 19h30 do último sábado (4). O segurança aparece no vídeo de camisa azul andando em frente ao balcão do açougue. O infrator chega correndo e atira contra a vítima sem chances de defesa. (Veja vídeo acima).

De acordo com informações da polícia, a vítima trabalhava no Supermercado Almeida Rocha, no bairro Cidade Náutica. Segundo as autoridades, funcionários do estabelecimento, que não quiseram se identificar, relataram que cerca de dois a quatro infratores entraram no supermercado e seguiram em direção à vitima.

Segurança de supermercado é executado durante o expediente no litoral de SP

Reprodução g1

Em determinado momento, um dos membros do grupo, que estava de moletom azul, identificou o segurança e efetuou o disparo a poucos centímetros de distância. Funcionários do comércio e os clientes correram para se esconder, até a saída dos criminosos que deixaram o local pela porta da frente demonstrando, segundo clientes, bastante tranquilidade.

Ainda segundo os colaboradores, em nenhum momento os autores do crime anunciaram que o ato seria um assalto e eles afirmam ainda, que os indivíduos sabiam que o comércio tinha câmeras de monitoramento. Mesmo sabendo que estavam sendo gravados, em momento alguns os bandidos tentaram destruir os equipamentos.

As autoridades solicitaram perícia no local do crime e foi acionada a Divisão de Homicídios da Delegacia Seccional de Praia Grande. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de São Vicente.

Primeiro caso

Um outro segurança do supermercado foi baleado, na noite do dia 20 de dezembro de 2022. A vítima, de 37 anos, foi atingida com três tiros na região das pernas e costas, e passou por cirurgia no Hospital Municipal de São Vicente. Após os disparos, o criminoso fugiu.

Segundo apurado pelo g1, a vítima cobria o turno de um colega, que também fazia a segurança do estabelecimento. Ele foi surpreendido por um homem armado, que fez três disparos em direção à ele. Durante a ação, o segurança reagiu e também atirou três vezes.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Segurança de supermercado é executado com tiro na cabeça no litoral de São Paulo

pappa2200