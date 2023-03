“Ato gdhendin dhimbjen”, libër nga Alketa Gashi-Fazliu

Alketa Gashi-Fazliu, gazetare, poete e shkrimtare së fundmi ka publikuar trilogjinë “Ato gdhendin dhimbjen”, një libër në të cilën përfshihen rrëfimet e 15 nënave, bijtë e të cilave ranë dëshmorë në luftën e fundit në Kosovë.

Në një bisedë me Edita Doli, në emisionin “Radar” në Radio Dukagjini, autorja e librit tha se “Ato gdhendin dhimbjen”, është një artefakt kundër harresës.

“Janë 300 faqe të librit, sicila ka emocionin e vet me rrëfime të sinqerta nga nënat që humbën fëmijët e tyre në luftën e fundit në Kosovë. Janë rrëfime të papërsëritshme me emocione shumë të forta. Ky libër është me jehonë për gjereratat e ardhshme që ta njohin historinë e luftës në Kosovë me një të vërtetë që skalit shpirti i 15 nënave që rrëfejnë ndjenjat e tyre rrënqethëse”, ka thënë Alketa Gashi – Fazliu, për Radio Dukagjini.

Libri “Ato gdhendin dhimbjen” është një libër i tërheqjes së vëmendjes dhe i shkundjes së ndërgjegjes sonë kolektive për të mos rënë dhe ecur më tej në fatkeqësinë e pengimit të vetvetes përmes harrimit dhe kapërcimit të dhimbjes, ka thënë autorja.

“Ato gdhendin dhimbjen”, nga Alketa Gashi – Fazliu, u promovua në përvjetorin e 15-të të pavarësisë së Kosovës dhe në prag të manifestimit Epopeja e UÇK-së.

