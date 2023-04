Ator que interpreta Jesus há mais 40 anos na Via Sacra leva mais de 4 horas para personificação: ‘Responsabilidade’

Apresentação é realizada desde 1982 pelo grupo Bom Jesus, com o objetivo de propor uma reflexão sobre momentos que envolvem a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Neste ano, o projeto é retomado após três anos paralisado em virtude da pandemia de Covid-19. Morador de Ibitinga (SP) interpretar Jesus Cristo há mais de 40 anos

Interpretar Jesus Cristo em seus últimos passos, enquanto carregava a cruz, no trajeto que vai do pretório de Pilatos até o Calvário, é tarefa que Robinson Pinheiros, de Ibitinga (SP), realiza desde 1982 na encenação da Via Sacra.

Na Semana Santa, o grupo teatro Bom Jesus se prepara para uma série de apresentações da tradicional encenação “Via Sacra ao Vivo”, que tem sua primeira sessão neste domingo (2), em Jaú (SP).

Robinson tem a difícil missão de personificar a figura de Jesus Cristo. Para chegar ao papel, entre cabelo, figurino e caracterização, leva cerca de quatro horas de preparação. Isso sem incluir os períodos para decorar as falas, que seguem à risca o texto bíblico.

“Eu pinto o cabelo, a barba e, depois, faço a caracterização do cabelo. São cerca de 4 horas para chegarmos na personificação. O sentimento de personificar o maior Homem de toda a Terra é de muita responsabilidade. Embora seja bom ressaltar que não fazemos teatro, evangelizamos por meio do teatro”, explica.

Últimos momentos de Cristo são representados na encenação

Cerca de 125 pessoas estão envolvidas no espetáculo, entre atores e produção. Durante a encenação, são representadas as 15 estações da Via Sacra, com coreografia e cenários próprios da época, seguindo o texto bíblico.

A apresentação surgiu com o objetivo de propor uma reflexão sobre momentos que envolvem a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

“A dificuldade de fazer o papel é você transmitir o relato real da pessoa de Cristo. A gente procura seguir à risca o texto bíblico, incluindo as palavras usadas nos escritos”, explica.

Neste ano, o projeto é retomado após três anos paralisado em virtude da pandemia de Covid-19. Para Robinson, o retorno após um período de perdas simboliza um ritual de renascimento, assim como a reencarnação de Cristo.

“Todo o grupo estava ansioso para retomarmos a apresentação. Neste ano, teremos uma Via Sacra renovada, com figurinos e cenários novos, pessoas empolgadas para fazermos grandes apresentações. Infelizmente, durante a pandemia, perdemos cinco pessoas. Uma situação muito triste”, pontua.

Encenação da Via Sacra é retomada no centro-oeste paulista depois de 3 anos

Em Jaú, a peça será apresentada neste domingo, às 19h, no Kartódromo Municipal. Já em Ibitinga, a apresentação, que é realizada pelo grupo desde 1982, será nos dias 5 e 7 de abril, às 20h, no Pavilhão de Exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes. (Veja abaixo a reportagem sobre o último ensaio antes dessa apresentação).

Grupo de teatro realiza último grande ensaio antes de encenação da Via Sacra em Ibitinga

Na primeira noite, o evento vai contar ainda com a participação especial da Banda Doce Veneno. Já no dia 7, o Grupo Cantores de Deus irá se apresentar.

Com 145 apresentações ao longo de 4 décadas, sendo em 27 cidades diferentes, a encenação da Via Sacra ganhou vida ao longo dos anos. É o que garante Robinson, hoje com 68 anos.

“O que antes era muito simples, feito nas ruas da cidade, hoje ganhou uma grande repercussão. Eu lembro da primeira apresentação, todo mundo muito apreensivo em relação a como seria a reação do público. No início, por exemplo, não havia fala dos personagens, só gestos. Depois, ao longo dos anos, foram acrescentadas novas movimentações, a interpretação verbal”, comenta.

“São todas falas ao vivo, a cruz é pesada, o açoite machuca, mas dentro de um limite, é claro. Tudo isso com intuito de mexer com a emoção das pessoas”, complementa.

Encenação segue à risca texto bíblico

Dentre as histórias e memórias criadas em meio aos 42 anos de apresentações, o que fica para o grupo é o sentimento de compartilhar e comover as pessoas com a história de Jesus Cristo.

“Nós temos um lema dentro do grupo que se durante uma apresentação, havendo 5 mil, 10 mil, e a gente puder mudar a vida de uma só pessoa, todo sacrifício e empenho valerá a pena”, ressalta Robinson.

Encenação da Via Sacra tem apresentações em Jaú e Ibitinga (SP)

Programação

Jaú

02/04 – Domingo de Ramos

Local: Kartódromo municipal

17h – Missa campal com a benção dos ramos, presidida por Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano.

19h – Via Sacra – Ao vivo

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Ibitinga

05/04 – Quarta-feira – 20h

Local: Pavilhão de exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes

Participação especial da banda Doce Veneno.

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

07/04 – Sexta-feira santa – 20h

Local: Pavilhão de exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes

Participação especial do Grupo Cantores de Deus

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Para todos os eventos, é solicitado levar um quilo de alimento não perecível para o projeto “Bem Legal” da TV TEM e portal temmais.com, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Jaú e Ibitinga.

