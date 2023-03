Atores de ‘Mar do Sertão’ conhecem belezas naturais do Rio Grande do Norte

Elenco participa de ação realizada pelo governo para promover o turismo potiguar. Atores vão assistir ao último capítulo da novela em Natal, na sexta-feira (17). Atores de Mar do Sertão conhecem belezas naturais do RN

Divulgação/Setur

Um grupo de atores da novela “Mar do Sertão” foi convidado para participar de uma ação para promover o turismo no Rio Grande do Norte. Eles estão desde o último domingo (12) conhecendo as belezas naturais, culinária, cultura e atrativos turísticos do litoral potiguar, incluindo Natal e Pipa.

Estão no grupo os atores Enrique Diaz (Timbó), Caio Blat (Pajeú), Giovana Cordeiro (Xaviera), Heloisa Jorge (Dagmar), Mariana Sena (Lorena), Clarissa Pinheiro (Tereza), Julia Mendes (Anita), Thardelly Lima (Vespertino), Suzy Lopes (Cira), Giovana Figueiredo (Jessilaine), Bruno Dubeux (Savinho) e Nanego Lira (padre Zezo); além dos potiguares Matteus Cardoso (Joel Leiteiro), Cesar Ferrario (Zahym), Titina Medeiros (Nivalda), Marco França (Fubá Mimoso).

“Essa novela teve uma importância muito grande nesse lugar de representar o Nordeste, de trazer muitos talentos do Nordeste. Para mim, como ator paulista, foi uma honra estar neste projeto. E não podíamos terminar de uma maneira melhor do que comemorando aqui”, ressaltou Caio Blat, que já conhecia Natal, mas não conhecia Pipa. “Foi uma experiência única”, ressaltou.

Projeto trouxe elenco de “Mar do Sertão” para promover turismo potiguar

O grupo atendeu convite da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur). “Essa proposta faz parte de um projeto de turismo criativo que consegue movimentar toda uma cadeia produtiva e econômica dentro do Rio Grande do Norte, além de ser uma ação sem custos diretos para o Estado, porque conseguimos reunir um time imenso de apoiadores que confiam no nosso trabalho”, contou Aninha Costa, secretária de Turismo do RN.

Enrique Diaz, o ‘Timbó’ de ‘Mar do Sertão’, participa de trilha em Pipa

Divulgação/Setur

Com roteiro que faz referência à cultura do Nordeste brasileiro, Mar do Sertão chega ao fim esta semana. O grupo vai acompanhar o último capítulo da novela na sexta-feira (17) em um evento de celebração no Complexo Cultural Rampa, na Zona Leste de Natal.

“Vai ser muito emocionante ver o último capítulo aqui. A novela vai acabar linda como foi. Não posso dar spoiler agora. Mas tem coisas muito lindas que vivemos juntos, e que vai marcar o final da novela. Vai ser lindo”, destacou Enrique Diaz, “Timbó”, um dos personagens com maior sucesso do folhetim.

Atores de ‘Mar do Sertão’ visitam Santuário Ecológico de Pipa

Divulgação/Setur

