Atração do 1º dia do Lollapalooza, Lil Nas X pula de paraglider no litoral de SP; VÍDEO

O rapper Lil Nas X, headliner do primeiro dia de Lollapalooza, que começa nesta sexta-feira (24), aproveitou a folga antes do show e pulou de paraglider, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele registrou o momento e compartilhou imagens do salto de paraglider no Instagram (veja o vídeo acima).

O passeio foi realizado nesta quinta-feira (23), no Morro do Voturuá, também conhecido como Morro da Asa Delta. O vídeo mostra o rapper com um instrutor, que pede para ele sentar no equipamento. Em seguida, Lil Nas X grita: “Oh My God”.

O instrutor também fez um vídeo, momentos antes da decolagem, e postou na página da empresa que realizou o voo. “Decolando e pousando com o Lil Nas X que aproveitou a passagem pelo Brasil para curtir a emoção de voar aqui na rampa de São Vicente”, escreveu.

Lil Nas X chegou ao país na quarta-feira (22). Conhecido pelo rap sem limite, o cantor comemorou a chegada em uma publicação escrita em português no Twitter: “Finalmente estou aqui! Vou comer o c… do Brasil”. Em outubro de 2022, quando foi anunciado no Lollapalooza 2023, o rapper já havia feito a promessa. “Não vejo hora de comer o c… do Brasil”, escreveu ele, em português.

O primeiro sucesso de Lil Nas X, codinome de Montero Lamar Hill, foi a música “Old Town Road”, de um EP lançado em junho de 2019. A faixa de country rap teve a participação de Billy Ray Cyrus.

Dois anos depois, em 2021, o artista lançou o primeiro álbum “Montero”, com mais um hit, que leva o mesmo nome e o fez ganhar três prêmios no Video Music Awards (VMA) de 2022 pelo clipe da canção.

Primeiro dia de Lollapalooza

Nesta sexta-feira (24), o destaque do festival são as estreias no Brasil de algumas das maiores vozes da nova geração da música: Billie Eilish, Lil Nas X e Kali Uchis.

Além dos headliners, Conan Gray, Anavitória, Suki Waterhouse, Rise Against, Pedro Sampaio, Modest Mouse e Black Alien também se apresentarão no primeiro dia do Lollapalooza 2023.

O shows acontecem nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Veja a programação dos outros dias.

Kali Uchis, Billie Eilish e Lil Nas X, atrações desta sexta-feira (22) do Lollapalooza em SP

