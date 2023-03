Atrações do Forrozão da Sergipe 2023 são divulgadas; confira

A festa, que está na 38ª edição e abre os festejos juninos no estado, é realizada pela TV Sergipe, FM Sergipe e g1 Sergipe. Forrozão da Sergipe 2023 tem lançamento oficial com divulgação das atrações

O Grupo Sergipe divulgou nesta quarta-feira (8) as oito atrações para o Forrozão da Sergipe 2023. São elas: Calcinha Preta, Adelmário Coelho, Luan Estilizado, Márcia Fellipe, Thiago Aquino, Kevi Jonny, Batista Lima e Cavaleiros do Forró.

O evento vai ocorrer no dia 6 de maio, a partir das 18h, na praça dos mercados centrais de Aracaju. Serão 10 horas da festa que abre os festejos juninos no estado.

O Forrozão da Sergipe está na 38ª edição e é realizado pela TV Sergipe, FM Sergipe e g1 Sergipe.

Informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

Atrações do Forrozão da Sergipe 2023

