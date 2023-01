Atriz Mônica Martelli apresenta comédia em Ribeirão Preto, SP; saiba como comprar ingressos

Espetáculo ‘Minha Vida em Marte’ conta história de mulher que passa por crise em casamento. São duas apresentações em março no Theatro Pedro II. Mônica Martelli apresenta espetáculo em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Camila Cara

A atriz Mônica Martelli apresenta a comédia “Minha Vida em Marte” no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP), nos dias 18 e 19 de março. (veja abaixo como comprar ingressos)

Inspirada nas experiências da atriz carioca, a peça retrata a história de uma mulher que está casada há 8 anos e passa por uma crise no relacionamento.

Com um monólogo bem-humorado, o espetáculo incentiva homens e mulheres a refletirem sobre temas como traição, machismo, trabalho duplo da mulher e educação dos filhos.

Quando e onde acontece

O primeiro espetáculo é apresentado em 18 de março, um sábado, às 20h. No dia seguinte, a peça acontece às 19h.

Ambas as apresentações são realizadas no Theatro Pedro II, que fica na Rua Álvares Cabral, nº 370, Centro. A peça tem duração de 70 minutos e é indicada para maiores de 18 anos.

Ingressos

Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 180 e podem ser adquiridos por meio do site Mega Bilheteria. Há desconto previsto para a meia-entrada. Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, que funciona de segunda a sexta-feira das 10h às 18h.

Mônica Martelli apresenta espetáculo em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Camila Cara

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi