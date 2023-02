Atropelamentos deixam dois feridos em avenidas de Ribeirão Preto, SP; um dos condutores fugiu

Câmeras registraram ocorrência no bairro Cândido Portinari, em que motorista deixou local sem socorrer a vítima, segundo testemunhas. Na ocorrência da Vila Virgínia, idoso ficou em estado grave.

Vídeo mostra atropelamento na Avenida Professora Dina Rizzi

Dois homens ficaram feridos após serem atropelados em Ribeirão Preto (SP) na manhã desta segunda-feira (13). Um dos acidentes, na Vila Virgínia, zona Oeste da cidade, deixou um idoso em estado grave.

A primeira ocorrência foi no bairro Cândido Portinari, na zona Leste. No vídeo feito por câmeras de segurança, um homem aparece atravessando a via. Quando vê o carro vindo pela Avenida Professora Dina Rizzi, ele tenta voltar e é atingido, em cheio, pelo veículo.

Homem é atropelado na Avenida Professora Dina Rizzi, em Ribeirão Preto (SP)

O motorista chega a descer do carro para ver a vítima, mas logo entra no automóvel novamente e vai embora. Testemunhas relataram que ele não prestou socorro ao homem atropelado.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste.

Idoso em estado grave

No segundo acidente, na Vila Virgínia, um idoso teve ferimentos graves após ser atropelado por uma moto. A vítima foi atingida quando atravessava a Avenida Pio XII.

O idoso foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

