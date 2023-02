Viste le sfide alla sicurezza imposte dalla trasformazione digitale e dall’evoluzione delle cyber minacce, non esiste ancora una soluzione semplice per garantire un’assistenza sanitaria affidabile. È necessario che i team di sicurezza comprendano che ormai sono sempre più necessarie competenze esterne e strumenti specializzati per proteggere adeguatamente i dispositivi medici

L’articolo Attacchi informatici nel settore sanitario: gli errori da evitare per arginare le minacce proviene da Cyber Security 360.

Ufficio Stampa