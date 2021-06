attacco-a-luca-argentero,-la-risposta-dell’attore

Papà da pochi mesi e marito solo da qualche settimana Luca Argentero sta vivendo un momento felice sia nella vita privata che in quella professionale dove si sta godendo il successo di Doc-nelle tue mani. La fortunata serie basata su una storia vera è in replica su Rai 1, un regalo fatto ai telespettatori fedeli che sono in attesa di vedere la seconda stagione attualmente in lavorazione.

Luca Argentero: “Sono solo punti di vista”

Il ruolo di Andrea Fanti piace al pubblico, ma anche allo stesso Luca Argentero che da subito ha sentito il personaggio molto vicino a lui. Popolare anche sui social Luca riceve tantissimi commenti positivi e apprezzamenti soprattutto da parte delle fans, ma c’è anche chi non apprezza il suo modo di lavorare e recitare ritenendolo sopravalutato. L’ex gieffino che dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello di strada ne ha fatta ha pubblicato sui social una critica decisamente sopra le righe: “Argentero è una capra a recitare” ha scritto un fan a cui hanno fatto seguito tanti complimenti e apprezzamenti positivi: “Che attore fenomenale Luca Argentero comunque”.

Luca Argentero ha accettato con classe le critiche ha infatti commentato i due commenti contrastanti con un semplice: “punti di vista”. Pareri a parte a contare sono soprattutto i numeri e le repliche di Doc che si confermano un successo seguito da tantissime persone che amano rivedere la bellissima fiction ma soprattutto Luca Argentero in un ruolo che gli si addice perfettamente. Il 13.7% di share è un risultato sorprendente in replica che merita attenzione e considerazione e Argentero non può che esserne fiero.

Punti di vista pic.twitter.com/EvTOZpxNXi — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) June 25, 2021

Luca Argentero e Cristina Marino matrimonio a sorpresa

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati a sorpresa qualche settimana fa, una cerimonia intima alla presenza solo di parenti e alcuni amici. Pochi gli scatti delle nozze condivisi e resi pubblici dai diretti interessati che hanno approfittato dei loro account social per rendere noti alcuni dettagli delle meravigliose nozze:

“SÍ LO VOGLIO•Ieri oggi domani” ha scritto la Marino su Instagram accompagnando la sua foto in abito da sposa. Post commentato da Argentero con un romantico per sempre che ha fatto impazzire i fans, esaltati da tanto amore e affetto sincero.