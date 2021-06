attacco-al-giudice-giorgianni-da-parte-di-un-sistema-ormai-al-collasso

Nel corso della manifestazione apartitica e apolitica denominata NO PAURA DAY tenutasi a Messina il giorno 12 giugno 2021, manifestazione che ha visto una forte partecipazione di pubblico nonché l’intervento di numerosi autorevoli relatori, il Dr. Giorgianni, interpretando il pensiero ed i sentimenti di molti cittadini e giuristi italiani ha detto, riferendosi alle misure legislative e amministrative adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria: “stiamo vivendo in una dittatura, la peggiore perché fondata sul nostro consenso. Noi non dialoghiamo con questo governo e ci aspettiamo che in esito alle denunce che abbiamo fatto revocherà velocemente lo stato d’emergenza, il coprifuoco, il lockdown e soprattutto tolga le mani dai nostri figli rinunziando all’idea di vaccinare una categoria di persone che non è a rischio. Altrimenti si metteranno contro le piazze che rischiano di diventare sempre più calde.”

Un pensiero condiviso da milioni di persone, ormai consapevoli della truffa pandemica e dei veri scopi nascosti dietro questo progetto di ingegneria sociale, che ognuno di noi sta subendo da anni in modo occulto, e da circa un anno e mezzo con una modalità ormai pubblica.

La cosa sconcertante è che ieri sul sito dell’Organismo Congressuale Forense (Con i giudici in piazza, terzietà a rischio, l’allarme dell’OCF – Organismo Congressuale Forense ), che costituisce la rappresentanza sindacale dell’avvocatura italiana, è apparso un articolo intimidatorio, grave ed inammissibile nei confronti del Giudice Giorgianni da parte dell’Avv. Malinconico, che mette in dubbio il diritto a manifestare il proprio pensiero, come previsto senza limitazioni di sorta dall’art. 21 della Costituzione, e criticando aspramente il magistrato facendo intendere che le dichiarazioni del Dr. Giorgianni minerebbero la terzietà della Magistratura stessa.