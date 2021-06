Attacco alla Royal Family nel giorno del dolore | Harry dichiara guerra

Harry guerra Diana – Solonotizie24

Ancora guai a Buckingham Palace e questa volta sembrerebbe proprio che il Principe Harry decide di scendere in campo e combattere una guerra la Famiglia Reale “nel nome di Diana”. Anni dopo la morte della madre, il rampo della casa Reale sembrerebbe esser disposto a sfoderare ogni arma possibile… persino contro la Regina.

Il dolore relativo alla scomparsa della madre ha sempre accompagnato il Principe Harry , il quale in passato ha anche rivelato di aver sofferto di alcuni disturbi psichici insieme a delle crisi di panico, le quali l’hanno accompagnato per molto tempo nel corso della vita.

A ogni modo, dopo l’addio alla Royal Family tutto sembrerebbe trasformato in una guerra che il Principe Harry ha deciso di disputare con Buckingham Palace e il nuovo atto si terrà in occasione del compleanno della madre, 1 luglio del 2021.

Meghan Markle non tornerà più a Londra

Giorno 1 luglio 2021 Lady Diana avrebbe compiuto ben 60 anni e, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio, felicemente sarebbe dall’amore dei propri figli e, quasi sicuramente, avrebbe seguito il figlio Harry nel momento in cui lui e la moglie hanno deciso di lasciare il loro ruolo da membri senior della famiglia. Non a caso è a lei che il Principe hanno deciso di dedicare a Lady Diana il libro illustrato Bench , dove appare anche il fiore Non ti scordar mai di me , il preferito della Spencer, e sul quale la Markle ha dichiarato: “Volevamo assicurarci che essere compreso lì. Ci sono molti, molti dettagli speciali e amore che sono andati in questo libro ”.

Meghan Markle , comunque sia, ha deciso di non recarsi a Londra per rimanere al fianco della piccola Lilibet Diana, anche se secondo alcuni rumors sembrerebbe che l’ex star di Hollywood abbia preso tale decisione per evitare gli sguardi freddi della famiglia reale.

Harry contro William… di nuovo

Harry Windsor raggiungerà Londra tra poco più di qualche giorno per rendere omaggio alla madre come luogo da tempo, pronto a tenere il discorso di commemorazione per la sua memoria in occasione del suo sessantesimo compleanno.

Lo stesso giorno il Principe William ha deciso di tenere il suo discorso separatamente dal fratello e non solo, dato che il Principe Carlo al tempo stesso ha annunciato che nei prossimi giorni lascerà Londra e che, quindi, non sarà presente durante le celebrazioni del compleanno di Lady Diana.