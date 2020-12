attack-on-titan-4-in-italia:-su-prime-video-la-stagione-finale!

Attack on Titan 4 in Italia uscita: l’8 dicembre 2020 su Prime Video

Quando esce Attack on Titan 4 in Italia? Tutto pronto per dare il benvenuto all’ultima imperdibile stagione della serie dark fantasy diretta da a Tetsurō Araki e prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G.

Stiamo parlando di L’attacco dei giganti, l’acclamato anime tratto dall’omonimo manga di Hajime Isayama ambientato in un futuro post-apocalittico. In Giappone il gran finale è atteso a partire dal 7 dicembre 2020, ma quando arriva anche in Italia?

La bella notizia è che il finale di serie di Attack on Titan sarà disponibile su Prime Video con un episodio a settimana sia in simulcast sottotitolata dall’8 dicembre che in simuldub (doppiata in italiano) dal 19 dicembre.

Attack on Titan 4 trama: anticipazioni

una scena del trailer ufficiale di attack on titan 4 stagione, credits NHK

Cosa succederà negli episodi de L’Attacco dei giganti 4 stagione? In attesa di scoprire la sinossi ufficiale del capitolo conclusivo, immaginiamo che questo possa riprendere esattamente da dove si interrompe la terza stagione, ovvero quella dove abbiamo assistito alla cruciale battaglia per la riconquista di Wall Maria.

Attack on Titan 4 puntate: quante sono

Da quanti episodi è formata la quarta e ultima stagione di Attack on Titan? Non conosciamo ancora il numero esatto di episodi che compone la stagione 4 disponibile in Giappone dal 7 dicembre 2020. Ricordiamo però che per la prima volta i nuovi episodi della serie non saranno prodotti dal Wit Studio, che ha realizzato le precedenti stagioni, ma dallo studio MAPPA.

Attack on Titan 4 trailer

Ecco uno sguardo al primo trailer di Attack on Titan 4 diffuso lo scorso 23 settembre 2020.

Attack on Titan 4 streaming: dove guardarla

Come fare per vedere in streaming Attack on Titan 4 stagione? La bella notizia è che la serie anime sarà disponibile con un episodio a settimana sia su Prime Video che su VVVVID, la piattaforma in cui basta una semplice registrazione per accedere a centinaia di contenuti inediti, proposti sulla base dei propri interessi. Gli episodi potranno essere seguiti sia in sumulcast già dall’8 dicembre 2020 che in simuldub ( doppiati) dal 19 dicembre.

Ricordiamo infine che le prime tre stagioni della serie sono disponibili in streaming anche su Netflix!