attimi-di-paura-per-tommaso-zorzi:-“ho-rischiato-la-vita”

Tommaso Zorzi ha rischiato la vita mentre si trovava in giro per le vie di Milano. Cosa gli è successo? Scopriamo i dettagli.

Tommaso Zorzi screenshot instagram

Attimi di paura per l’influencer milanese che ha raccontato sul suo profilo Instagram l’episodio che ha messo a rischio la sua vita.

Tommaso Zorzi è tra i personaggi più seguiti del momento e vanta milioni di followers sui suoi canali social. Dopo la vittoria al Grande Fratello, la quinta edizione della versione VIP, Zorzi ha raggiunto il culmine del successo.

Sempre in tema reality, il celebre influencer si è aggiudicato la poltrona di opinionista nell’ultima stagione del programma L’isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. Ed è ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.

Insomma è un periodo d’oro per Tommaso, che ora si gode la calda estate in vacanza in compagnia del fidanzato Tommaso Stanzani. I due stanno trascorrendo alcuni giorni di relax tra la Puglia e la Sicilia, dove sono stati paparazzati in dolci momenti tra coccole e baci.

Tragedia sfiorata per Tommaso Zorzi: “Pochi secondi e sarei morto”

Prima di partire per le vacanze, Tommaso ha vissuto momenti di paura che lo hanno scosso molto. Il noto influencer ha rischiato la vita mentre era in giro per strada a Milano.

Zorzi ha raccontato l’accaduto ai suoi followers attraverso le Instagram stories. Il ragazzo stava passeggiando in strada a Milano quando improvvisamente un vaso è caduto dall’alto. Questione di secondi e l’avrebbe colpito in pieno, mettendo a rischio la sua vita.

A provocare il brutto incidente è stato sicuramente il maltempo dei giorni scorsi che ha flagellato il territorio milanese con pioggia e grandine, provocando non pochi danni.

Per fortuna per Tommaso nulla di grave: solo un grande spavento per il pericolo sfiorato. Ma è già solo un ricordo perchè Zorzi ed il compagno sono subito volati in vacanza a godersi momenti di relax.