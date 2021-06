attrice-trovata-impiccata-nel-teatro:-tragedia-nel-mondo-dello-spettacolo

Una giovane attrice è stata trovata impiccata nel teatro Bellini di Napoli: tragedia nel mondo dello spettacolo

Attrice trovata impiccata a Napoli: tragedia a teatro (Fonte: Pixabay)

Tragedia a Napoli: una giovane attrice è stata trovata impiccata nel noto teatro Bellini. Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo, soprattutto quello partenopeo. Al momento non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto la giovane artista a compiere un atto così estremo. Di seguito vi sveliamo di chi si tratta, rivelandovi anche le ultime notizie riguardanti l’accaduto.

Attrice trovata impiccata a Napoli

Una giovane attrice, Elvira Carpentieri, 22 anni, si è uccisa all’interno del teatro Bellini di Napoli. Il fatto è accaduto ieri ed è stato confermato dalla Direzione del teatro napoletano. La giovane, come racconta Il Meridiano News, sarebbe morta per soffocamento. Le forze dell’ordine l’hanno trovata impiccata e i tentativi di rianimazione da parte del 118 di Napoli sono stati inutili. Elvira, infatti, era già deceduta.

La Direzione del teatro Bellini, in una nota ufficiale, scrive: “L’allieva ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo. Questa tragedia ci sconvolge nel profondo e impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda”.

Nella nota si parla di “dramma che stava vivendo”, ma in realtà non sappiamo quali sono stati i motivi che hanno spinto la giovane attrice a compiere un atto così estremo. Ora gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte e la pista battuta è quella del gesto volontario, ma non si escludono altre ipotesi.

Elvira era allieva della Bellini Factory, Accademia professionale triennale per aspiranti attori. Era giovanissima, appena 22 anni, e non riusciamo a capacitarci di come abbia potuto compiere un gesto così estremo. La vita è un dono e non andrebbe sprecato in questo modo. La redazione di Sologossip fa sentire la propria vicinanza alla famiglia di Elvira.