Au téléphone avec sa femme, il est victime d’un terrifiant accident de parapente

Un témoignage bouleversant… Lundi 21 mars 2022, Ça commence aujourd’hui avait pour thème : Grands brûlés, comment réussir à accepter sa nouvelle apparence ? Sur le plateau, Gaëtan, 36 ans, a accepté de raconter son histoire. En août 2019, c’est afin de célébrer son enterrement de vie de garçon, qu’il avait organisé avec son meilleur ami une session de baptême en parapente. “On était cinq à participer, j’étais la deuxième personne à passer (…) J’étais confiant, je me suis lancé (…) Je me souviens avoir appelé ma compagne dans les airs pour faire un visio et lui montrer un peu le paysage“, a-t-il partagé. Hélas, le jeune homme a été victime d’un terrifiant accident et a été électrisé et brûlé. En revoyant des images de cette journée, le jeune homme a lâché : “C’est des souvenirs qui me paraissent loin. Beaucoup de nostalgie… La vie a été totalement bouleversée après l’accident.“

En plein vol, Gaëtan avait appelé sa femme afin de partager son bonheur. “Je voulais qu’elle puisse en profiter. Donc, voilà, je l’appelle même si on ne s’entend pas, on s’était mis d’accord que j’allais l’appeler pour lui montrer. Donc je lui montre le paysage, et la dernière image dont je me souviens, c’est son visage sur mon téléphone. Après, c’est le trou noir, le black out. Je me réveille au sol, je ne sais pas au bout de combien de temps. J’ai un de mes amis qui se trouve assez loin qui me dit de rester au sol“, a-t-il déclaré. Évoquant l’accident, il a confié face à Faustine Bollaert : “On était dans un para moteur, c’est une nacelle avec une hélice derrière. Il y a un instructeur qui se trouve derrière moi, moi, je suis devant lui. À priori, on aurait heurté une ligne haute tension de 20 000 volts suivie d’une chute de cinq mètres. Moi, je ne me souviens d’absolument rien.“

Gaëtan a été victime d’un grave accident de parapente, brûlant son corps au 3e degré. Ce qui était censé être un souvenir inoubliable est devenu son pire cauchemar. ▶️Pour (re)voir l’émission intégrale : https://t.co/xUV0iRC3PE pic.twitter.com/VeXNOB0iES — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 21, 2022

Gaëtan : “On m’avait dit que j’étais brûlé au visage”

Une fois au sol, il a été demandé à Gaëtan de ne pas bouger. Avec émotion, le jeune homme s’est rappelé : “J’ai vu une personne, à priori, c’est un parapentiste qui a vu l’accident en l’air qui a atterri en urgence, qui est pompier ou secouriste. Il est venu me prodiguer les premiers soins. Quand je me réveille au sol, il est en face de moi et me dit que j’ai eu un grave accident, qu’il faut que je reste calme, que les secours arrivent (…) Après ça, je me re-évanouis ou je perds connaissance.” Enfin, Gaëtan a ajouté : “On m’avait dit que j’étais brûlé au visage, j’étais bandé pendant cinq jours. On ne savait pas me dire si j’allais avoir des cicatrices. Je suis restée dans le doute.“

