audi-q4-e-tron-in-anteprima-mondiale-live-a-milano

Il nuovo suv verrà svelato il 16 aprile in una vetrina d’eccezione all’interno della Biblioteca degli Alberi

Audi e Milano. Un binomio che nel tempo ha dato vita a importanti eventi e momenti di comunicazione esclusivi con installazioni visionarie, occasioni di condivisione e apertura al pubblico di location uniche. Contesto perfetto per raccontare un’importante novità del marchio dei quattro anelli per la sua prima mondiale dal vivo: Audi Q4 e-tron. Compagna di viaggio ideale per la vita quotidiana, partner versatile per il tempo libero oppure prima auto di famiglia dalla straordinaria abitabilità, Audi Q4 e-tron è una vettura multitasking. Il suv compatto a elettroni è il primo sport utility premium a zero emissioni nativo elettrico: grazie all’adozione della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, abbina le dimensioni esterne di un modello compatto a un’abitabilità di categoria superiore.

La presentazione di nuova Audi Q4 e-tron si contestualizza durante la nuova edizione di Interni Designer’s Week, la manifestazione urbana dedicata all’Industrial e Furniture Design, inteso come cultura del progetto e dell’innovazione. L’iniziativa, di cui Audi è partner dalla sua edizione, è realizzata con il patrocinio del Comune in occasione di Milano Design City, e proporrà dal 12 al 23 aprile oltre 10 giorni di incontri ed eventi per diffondere e amplificare progetti, opinioni, storie e persone che le generano.

Per scoprire l’ulteriore evoluzione dell’elettrico secondo Audi, in cui le prestazioni sono rispettose dell’ambiente circostante e la semplicità e accessibilità di utilizzo consentono una mobilità tailormade secondo le esigenze del Cliente, Audi Q4 e-tron verrà svelata il 16 aprile in una “vetrina” d’eccezione. All’interno di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, il giardino botanico contemporaneo di Porta Nuova nato nel 2019 per far vivere alla cittadinanza esperienze culturali a contatto con la natura, sorgerà l’installazione che ospiterà l’unveiling di Audi Q4 e-tron.

L’area, esempio perfetto di rigenerazione urbana e architettonica, racconta coerentemente l’approccio Audi che vede l’uomo al centro del suo operato, in una ricerca costante dell’equilibrio fra forma e funzione. Per sottolineare ulteriormente questo aspetto, lo studio Mario Cucinella Architects è stato incaricato di realizzare un’installazione temporanea ispirata ad Audi e alla sua vision fatta di digitalizzazione, performance, design e sostenibilità.

Il cuore verde di Milano accoglierà quindi l’inedita installazione di Mario Cucinella Architects, intitolata United for Progress, che inserendosi tra le line geometriche del Parco, entra in relazione con esso attraverso la sua forma pura, semplice, circolare e che verrà svelata alla città di Milano assieme alla vettura.

Ma Audi sarà presente anche per le strade della città, sempre più votata alla mobilità sostenibile e che sta affrontando una vera e propria rivoluzione verde. Il Marchio dei quattro anelli all’interno del Quadrilatero della Moda offrirà la possibilità al pubblico di vedere dal vivo l’altra importante novità del 2021. Audi RS e-tron GT, la granturismo sportiva 100% elettrica, sarà infatti esposta in via Montenapoleone per testimoniare come le performance siano parte coerente dell’interpretazione Audi del futuro della mobilità.

Inoltre, lungo la via in una teca espositiva ad hoc saranno esposti gli schizzi di progetto dell’architetto Mario Cucinella e un modello in scala 1:10 stampato in 3D, che svelano il processo creativo dell’installazione presente alla Biblioteca degli Alberi.