audi-rs-e-tron-gt,-la-prova-dell’autonomia

Da Milano a Forte dei Marmi a bordo della granturismo elettrica di Ingolstadt abbiamo testato non solo le prestazioni da supercar, ma soprattuto comfort e durata

Per evitare di sentire i soliti commenti in stile “bella, ma non ci sono ancora abbastanza colonnine” abbiamo testato Audi RS e-tron GT dal Baxter Bar di largo Augusto a Milano fino all’Hotel Principe di Forte dei Marmi. In totale previsti 258 chilometri per 3 ore e 20 di percorso. Sarà riuscita la granturismo elettrica di Ingolstadt ad arrivare a destinazione senza creare troppi mal di testa al suo autista?

Una doverosa premessa sull’autonomia. Attenzione a considerarla un indicatore fondamentale per la scelta di un’auto elettrica. Con il diffondersi delle colonnine a corrente continua HPC (High Power Charging) il suo limite sarà un handicap ancora per poco.

Audi RS e-tron GT, per esempio, può ricaricare l’80 per cento della batteria da 93 kilowattora in poco più di 20 minuti. Grazie ai quattro circuiti di raffreddamento, riesce a gestire potenze fino a 270 kilowatt. Di ritorno, infatti, ci siamo fermati alla stazione Ionity di Piacenza. In 7 minuti di orologio abbiamo caricato circa 22 kilowattora, ripristinando poco più di 100 chilometri d’autonomia.

Piazzola di ricarica HPC da 350 kilowatt dell’Ipercoop Piacenza Sud

Quanta curiosità su RS e-tron GT

Partire il venerdì pomeriggio da Milano in direzione del luogo simbolo delle vacanze estive toscane è un azzardo. Farlo il primo fine settimana giallo dopo un periodo di lockdown ha portato con sé qualche inconveniente. Coda, coda e ancora coda. Per fortuna RS e-tron GT ha tutti i sistemi di assistenza alla guida per poter partire e fermarsi in totale autonomia. Basta tenere le mani sul volante.

Ma ecco il primo effetto collaterale. La velocità, limitata a passo d’uomo, e le infinite soste fino a pochi chilometri dall’inizio dell’autostrada della Cisa hanno innalzato a dismisura il nostro ego. Non si contano, infatti, le persone che dalla propria vettura hanno estratto lo smartphone per immortalare il debutto in società di questa granturismo elettrica.

Infinite anche le domande. Perché non fa rumore? È elettrica. Ma quanto è potente? Il suo motore elettrico a magneti asincroni sviluppa 646 cavalli e più di 800 Newton per metro. A quanto viaggia? 250 chilometri orari. Com’è l’accelerazione? Sono 3,3 secondi da 0 a 100 chilometri orari. Farà pochissimi chilometri? Te lo dico quando ritorno. Quanto l’hai pagata? È un test-drive, non ho tirato fuori un centesimo.

L’arrivo a Forte dei Marmi di Audi RS e-tron GT

Ad altre domande non abbiamo risposto. Ma non per cattiveria. Audi RS e-tron GT ha creato intorno a noi una bolla insonorizzata. Merito del sistema audio 3D Bang&Olufsen da 710 watt. A questi si aggiungono degli speciali altoparlanti posizionati nel cielo dell’abitacolo per la compensazione attiva dei rumori. Così, abbiamo alzato i finestrini e scelto su Spotify la playlist della Capannina. Tutti i successi nazionali e internazionali degli anni 60 e 70. Un viaggio nel tempo dall’acustica così buona da farci dimenticare il caos esterno.

Una guida molto sportiva

Un viaggio nel viaggio. Dopo aver percorso qualche chilometro della A15, per evitare un’altra colonna dovuta alla presenza di suini in autostrada (si era appena ribaltato il camion che li trasportava al macello) siamo usciti a Langhirano.

Sull’Appennino tosco-emiliano con Audi RS e-tron GT

Da qui, fino a Berceto un susseguirsi di curve e controcurve strette, a volte strettissime. Un saliscendi dalle colline dell’Appennino tosco-emiliano interrotto da qualche pregevole borgo e dai contadini che lasciavano i campi col loro trattore. Un circuito naturale per mettere alla prova non tanto la velocità, ma l’agilità in curva.

Audi RS e-tron GT ha un torque vectoring davvero eccitante. L’uscita dalle curve con la trazione che si sposta in gran parte sul posteriore simula ogni volta un gran calcio nel sedere. Per fortuna i sedili sportivi pro hanno la possibilità di eseguire 4 tipologie di massaggio.

Il basso momento d’inerzia

L’auto non si scompone mai, nemmeno nelle forti decelerazioni a curva ormai iniziata. Il basso momento d’inerzia , cioè la tendenza del corpo a opporsi alla rotazione, i pesi dell’auto limitati tra gli assali e un baricentro molto basso aiutano a compensare l’errore.

L’incredibile tenuta di strada di Audi RS e-tron GT

Il resto è merito dell’assetto. Degli pneumatici da 265 millimetri per 35 d’altezza. E poi dei cerchioni da 21 pollici. Dei dischi freno rivestiti in carburo di tungsteno. Degli ammortizzatori regolabili. Della distribuzione dei pesi 50:50. Della batteria inserita nel pianale.

Tutti i sistemi sono gestiti dalla piattaforma elettronica dedicata EFP. La macchina, infatti, è studiata per offrire la sensazione di viaggiare come su un binario. Anche in curva. In più, in frenata, il sistema di recupero dell’energia è capace di reggere potenze fino a picchi di 265 kilowatt.

E poi l’errore. Appena rientrati in autostrada, ci siamo fermati per una sosta caffè. Il caso ha voluto che l’autogrill Tugo Ovest avesse anche una colonnina Enel X Recharge da 22 kilowatt a corrente alternata. Non l’abbiamo collegata perché il navigatore non ci ha segnalato l’esigenza, ma nei 30 minuti di sosta avremmo comunque potuto ricaricare circa 60 chilometri dato che RS e-tron GT ha un caricatore interno da ben 22 kilowatt.

Gli interni di Audi RS e-tron GT

Regola N°1: ricaricare ogni volta che si può

Siamo stati puniti istantaneamente. La Cisa, infatti, con le sue strozzature di corsie singole o alternate e le sue gallerie in perenne ristrutturazione ci ha regalato un’altra ora di coda. Un periodo in cui abbiamo goduto appieno di tutto quello che la vettura può dare. Così, dai massaggi, alla musica, l’autonomia della vettura è diventata inferiore rispetto ai chilometri mancanti: 50 chilometri contro i 70 per raggiungere l’Hotel Principe di Forte dei Marmi.

Il navigatore, prontamente, ci ha segnalato dì uscire dall’autostrada per raggiungere la prima colonnina disponibile. Ma da quel tratto in poi, è tutta discesa. Così, abbiamo impostato la modalità di guida Efficiency, e vissuto di rendita. La granturismo ha veleggiato per diversi chilometri e in alcuni punti, avendo limitato la velocità a 115 chilometri orari, è andata in ricarica.

Così facendo, infatti, siamo giunti all’hotel con una riserva di autonomia di poco superiore ai 30 chilometri. Abbiamo provato che si può partire senza preoccupazioni per una destinazione lontana anche con un’auto elettrica. Quindi prova superata!

L’arrivo all’Hotel Principe di Forte dei Marmi

Conclusioni

Salire e partire senza far troppo caso all’autonomia è possibile con Audi RS e-tron GT. Come constatato, le poche colonnine HPC presenti nelle vicinanze delle uscite autostradali permettono di recuperare un centinaio di chilometri in una manciata di minuti.

Tra l’altro Enel X e Autostrade per l’Italia hanno annunciato l’arrivo di nuove colonnine ultra-fast da 350 kilowatt anche in autostrada. Così, finalmente, chi si muove in elettrico si libererà dalla paura di rimanere a secco di elettroni. Detto ciò, chi guida un’auto elettrica deve convincersi di ricaricare ogni volta che gli si presenta la possibilità. Non ci è dato sapere cosa potrà succedere.

Un’ultima informazione: Audi e-tron GT quattro e Audi RS e-tron GT, attese nelle concessionarie a maggio 2021, sono proposte con prezzi a partire da, rispettivamente, 107.800 e 149.800 euro.