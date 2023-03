Audiência pública discutirá a reforma do Terminal Rodoviário em Guarujá, SP

Reunião acontece nesta segunda-feira (27). Na ocasião, serão apresentados os estudos elaborados pela empresa Geobrasilis. Terminal Rodoviário em Guarujá, SP

A Prefeitura de Guarujá realiza, nesta segunda-feira (27), uma audiência pública para a publicação do edital da nova concessão e melhorias do Terminal Rodoviário da Cidade. Segundo a prefeitura, desde 2003, a rodoviária é administrada pela empresa Socicam, que termina sua gestão no segundo semestre desse ano, o que faz necessário um novo processo de concessão.

A reunião é aberta ao público e acontece às 18h, no Teatro Municipal Procópio Ferreira, localizado na Avenida Dom Pedro I, 350, no Jardim Tejereba. Durante a audiência, serão apresentados os estudos elaborados pela empresa Geobrasilis.

O projeto prevê a melhoria de toda a estrutura do entorno, tais como: cercamento, área de embarque segmentada, reforma das estruturas internas, novos sanitários, reformulação da área de estacionamento, dentre outras funcionalidades.

Ainda segundo a prefeitura, após a colheita das sugestões e inclusão no edital, a publicação está prevista para abril. As empresas interessadas poderão participar do certame e a melhor proposta será a vencedora. A nova empresa irá administrar o Terminal Rodoviário pelos próximos 20 anos.

Todo custo da reforma e ampliação do Terminal ficará a cargo da empresa vencedora, não havendo aplicação de recursos públicos no empreendimento.

