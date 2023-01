Áudio revela policial pedindo ajuda segundos antes de morrer após troca de tiros em SP; VÍDEO

PM aposentado foi encontrado morto. Além dele, um guarda municipal também morreu e um agente penitenciário durante troca de tiros na linha férrea, em Cubatão (SP). Áudio revela policial aposentado pedindo ajuda segundos antes de morrer

Um policial militar aposentado e um guarda civil foram baleados e mortos na Vila Esperança, em Cubatão (SP). Segundo apurado pelo g1, as vítimas trabalhavam para uma empresa de segurança patrimonial que cuida da carga transportada por um trem. Os vagões têm sido alvo de saques de criminosos nos últimos dias. Eles e um agente penitenciário, que sobreviveu, foram atingidos durante uma troca de tiros na região da linha férrea. Antes de morrer, o PM aposentado enviou um áudio pedindo ajuda.

“Vários indivíduos aqui atirando contra a equipe ein. Apoio, apoio, apoio”, disse o policial aposentado Reginaldo dos Santos Conceição, pouco antes de morrer.

Segundo a Polícia Militar, o 3º sargento da PM Reginaldo dos Santos Conceição e o guarda civil municipal Wagner Moreira Coelho, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Praia Grande morreram durante a ação.

O agente penitenciário Marcelo Henrique Hespanhol também foi baleado e socorrido ao Pronto Socorro Municipal de Cubatão. Os três trabalhavam para uma empresa de segurança patrimonial para proteger as cargas transportadas pelos trens.

PM aposentado foi encontrado morto em Cubatão

Arquivo Pessoal

O caso ocorreu por volta das 18h30 desta quarta-feira (25). O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo furto de carga em vagões de um trem que estava parado na via férrea em frente ao bairro Vila Esperança.

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE), que estavam em operação nas proximidades, atenderam ao chamado. Segundo a PM, os policiais entraram a pé no terreno, partindo da frente da composição para a parte de trás. Eles identificaram indivíduos subtraindo mercadorias do trem.

Ao avistarem os policiais, os suspeitos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra eles. Nesse momento, havia cerca de quatro funcionários de uma empresa de segurança patrimonial junto à composição, na parte de trás, que ouviram os disparos e foram em direção ao local.

Os policiais viram indivíduos fugindo armados pelo matagal próximo. Segundo a PM, nesse contexto, também viram um homem com arma longa próximo ao trem e não o teriam identificado como sendo um policial militar e passaram a atirar contra ele.

Os policiais militares do COE ao perceberem que estavam sendo alvos de tiros, responderam à agressão, ferindo três pessoas. Segundo a PM, somente após serem neutralizados, eles foram identificados como seguranças patrimoniais da empresa concessionária da linha férrea.

A Polícia Militar explicou que a identificação dos feridos só ocorreu por meio da verificação de seus documentos, vez que não estavam uniformizados nem utilizando viaturas caracterizadas da empresa. A Polícia Militar disse ainda que se colocou a disposição em apoio no que for possível às famílias das vítimas, incluindo assistência psicológica.

Três outros indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Cubatão como suspeitos pela prática de furto aos vagões de trem. As armas utilizadas foram apreendidas, o local foi periciado e os fatos foram devidamente registrados pelas Polícias Civil e Militar, que prosseguirão nas investigações complementares.

Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou o caso e disse que um agente penitenciário foi encontrado ferido por arma de fogo e foi socorrido ao Pronto-Socorro. A ocorrência foi registrada no 1º DP.

Furto de cargas

O g1 publicou um vídeo de criminosos saqueando vagões de um trem, um dia antes da morte do PM aposentado e do GCM. Na ocasião, um dos infratores caiu ao pular para tentar se agarrar a uma composição e, por pouco, não foi atropelado

Rumo

Um dia antes um criminoso caiu na linha férrea e quase foi atropelado por trem em Cubatão

Reprodução/Baixada Santista em Ação

A Rumo, concessionária que administra a linha férrea, afirmou à reportagem ter sofrido uma tentativa de furto de carga e que “dois agentes da empresa de monitoramento de risco em atendimento à ação marginal de vandalismo, foram alvejados e vieram à óbito”.

A empresa lamentou profundamente as vidas perdidas e reforçou que vem sofrendo diversos ataques na região da Baixada Santista. “A concessionária intensificou as conversas com a Secretaria de Segurança Pública, Comando Gerais da PM e PC [Polícia Civil] e demais autoridades para que providências sejam tomadas”.

A Rumo disse ainda que registra todas as ocorrências de vandalismo para auxiliar nas investigações sobre a rede criminosa. “Essas ações não afetam só a Rumo, mas a economia do País, o fluxo de escoamento da produção no Porto de Santos e o mais grave: a segurança da comunidade do entorno da nossa operação”.

Prefeitura de Cubatão

A Prefeitura de Cubatão disse, em nota, que um homem de 42 anos deu entrada no local com ferimento de arma de fogo no pé direito. Ele realizou exames de imagem, está consciente e passando por avaliação médica. Ele seria um dos vigilantes da empresa ferroviária.

Secretaria da Administração Penitenciária

Em nota, a SAP disse ter sido informada de que um policial penal que trabalha em unidade prisional de São Vicente foi socorrido após troca de tiros em Cubatão. Assim como a prefeitura, a SAP destacou que ele foi encaminhado ao PS com ferimentos no pé, mas passa bem. “As circunstâncias do fato estão sendo apuradas. No momento, a pasta colabora com as investigações da polícia”.

