augurano-l’aborto-per-un-gol,-odio-selvaggio-contro-la-moglie-di-berardi

Pessimo episodio per Francesca Fantuzzi, la moglie di Domenico Berardi. La donna ha denunciato alcuni messaggi vergognosi che le sono arrivati sui social dopo che il marito ha conquistato e segnato il rigore per il Sassuolo all’Olimpico contro la Roma. In particolare, un ‘tifoso’ giallorosso, a proposito della seconda gravidanza di Francesca, le ha scritto: “Chissà se nascerà, a volte non succede”. Lei ha replicato: “Complimenti, sei pure un padre. Ma la vogliamo smettere?”. Insomma, quando non si attaccano i giocatori stessi, si passa alle loro famiglie in questo calcio malato.

