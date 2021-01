auguri-della-befana-2021:-frasi-bellissime,-profonde-e-immagini-da-inviare

Le migliori frasi di auguri per la Befana 2021. Le immagini divertenti, i biglietti da auguri, le frasi profonde, le filastrocche e i proverbi da inviare per whatsapp

E’ la festa più dolce di tutti (se si è stati bravi!) e quella che chiude il lungo periodo delle feste natalizie. Una Befana 2021 da passare in casa, senza mercatini da visitare o eventi a cui partecipare. Dunque una giornata in cui fare incetta di leccornie e inviando gli auguri per la Befana ad amici e parenti.

Non potendo trascorrere la festa della Befana insieme, un messaggio di auguri, una frase divertente o un biglietto d’auguri sentito è un gesto quanto mai importante in questa Epifania così difficile. L’Epifania è una festa importante e ricca di significati profondi e intesi, dunque da condividere.

Gli auguri della Befana sono poi, ammettiamolo, anche l’occasione – l’ultima – per inviare gli auguri a tutti quelli di cui ci si è dimenticati a Capodanno!

Se avete una lista di persone a cui inviare un messaggio di auguri per la Befana, ma non sapete proprio cosa scrivere oltre a ‘Buona Befana’ abbiamo selezionato per voi le frasi più belle, gli auguri più divertenti, le citazioni e le filastrocche per la festa dell’Epifania.

Le frasi di auguri più belle per l’Epifania 2021

L’Epifania è una festa molto sentita in Italia ed è una festa importante in cui scambiarsi gli auguri. E’ infatti il giorno in cui i Re Magi seguendo la stella arrivano al cospetto del neonato Gesù e gli offrono in dono Oro, Incenso e Mirra.

Noi celebriamo la manifestazione di Gesù al mondo, l’arrivo sulla Terra della Luce che rischiara il buio, che illumina la strada a tutte le anime. L’Epifania è dunque la nuova consapevolezza, l’augurio è di avere luce lì dove c’è il buio.

E la figura della Befana, che è tutt’altro che una strega come le rappresentazioni più comuni ci raccontano, è una immagine positiva e propiziatoria. E’ simbolo di rinascita. Trea origine dal mito delle donne che volavano nel cielo per propiziare il raccolto.

Dunque alla festa dell’Epifania ci si augura un futuro radioso, consapevole e pieno di doni. Vale dunque la pena prendere il proprio smartphone e inviare per whatsapp degli auguri per la Befana 2021.

Se qualcuno ti dà della Befana ringrazia perché è un complimento. Ti sta dicendo che sei un’Epifania, una manifestazione di bellezza e grazia.

Ti auguro che la luce dell’Epifania possa illuminare sempre il tuo cammino!

Tanti auguri di un 2021 radioso nella Luce e nella Consapevolezza dell’Epifania!

Buona Epifania! Ti auguro di avere un cuore sempre splendente e un’anima lucente.

Auguri! Che il buio venga sempre illuminato dal tuo sorriso e dalla bontà del tuo cuore!

Buona Epifania! Ti auguro di avere sempre doni da dare e da raccogliere!

Ti auguro una calza piena di quello che desideri e un cuore lucente di armonia!

Ti auguro di avere la scopa della Befana per spazzare via preoccupazioni, negatività e problemi!

Auguri divertenti per la Befana 2021

In questa particolare Befana 2021 c’è quanto mai bisogno di sorridere e dunque ben vengano gli auguri divertenti per la Befana 2021 che possano strappare un sorriso. E questa festività offre diversi spunti simpatici fra chili presi nel periodo festivo, ritorno al lavoro e ovviamente lei, la Befana.

Buona parte degli auguri che ogni donna riceve nel giorno dell’Epifania è infatti uno sfottò sull’essere un po’ racchia e un po’ vecchia. Insomma il classico ‘sei una Befana’. Ma si può fare di meglio. Ecco dunque una selezione di frasi di auguri divertenti per la Befana 2021.

La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Epifania!

Auguri a tutte quelle donne che, con una semplice scopa, sanno spazzare via i problemi!

Attenzione: Babbo Natale offre una ricompensa di 1000 euro chi lo aiuta a ritrovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio o gli dico dove sei!

Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!

Non ti allarmare se la Befana quando ti vede ti abbraccia e scoppia a piangere… non capita mica tutti i giorni di ritrovare la propria sorella gemella!

>>Scopri qui altre frasi divertenti e immagini spiritose per la Befana 2021! <<

Citazioni e frasi profonde per l’Epifania

L’Epifania è una festa di riflessione e di gioia. E’ il momento in cui si manifesta la Luce di Dio e dunque in cui finisce il buio, in cui si rinasce, Un momento di meraviglia e felicità, ma anche di profonda riflessione perché proprio dalla comprensione di questa realizzazione manifesta che inizia un nuovo cammino.

Una festività così intensa ha spinto filosofi, artisti e uomini di Chiesa a scrivere delle riflessioni sull’Epifania. Potete inviare queste citazioni per i vostri auguri della Befana 2021. Un modo per dare uno spunto per pensare e immaginare.

Vedere la stella. È il punto di partenza. Ma perché, potremmo chiederci, solo i Magi hanno visto la stella? Forse perché in pochi avevano alzato lo sguardo al cielo. Spesso, infatti, nella vita ci si accontenta di guardare per terra: bastano la salute, qualche soldo e un po’ di divertimento. E mi domando: noi, sappiamo ancora alzare lo sguardo al cielo? Sappiamo sognare, desiderare Dio, attendere la sua novità, o ci lasciamo trasportare dalla vita come un ramo secco dal vento? I Magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo.

(Papa Francesco)

(Papa Francesco) I Magi ci indicano la strada sulla quale camminare nella nostra vita. Essi cercavano la vera Luce: «Lumen requirunt lumine», dice un inno liturgico dell’Epifania, riferendosi proprio all’esperienza dei Magi; «Lumen requirunt lumine». Seguendo una luce essi ricercano la luce. Andavano alla ricerca di Dio. Visto il segno della stella, lo hanno interpretato e si sono messi in cammino.

(Papa Francesco)

(Papa Francesco) I magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella ma videro la stella perché si erano messi in cammino

(San Giovanni Crisostomo)

(San Giovanni Crisostomo) I tre santi Re Magi d’Oriente chiedevano fermandosi in ogni città: “O donne, o fanciulle, sapreste dirci la strada per Betlemme dove va?”

Né giovani né vecchi lo sapevano e essi riprendevano il tragitto, ma una cometa dalla chioma d’oro or li guidava come una lanterna.

La stella sulla capanna di Giuseppe alfine si fermò e i santi tre re Magi alla soglia si poterono affacciar; muggiva il bue, piangeva il bambinello, e i Re Magi cominciarono a cantar.

(Heinrich Heine)

Né giovani né vecchi lo sapevano e essi riprendevano il tragitto, ma una cometa dalla chioma d’oro or li guidava come una lanterna. La stella sulla capanna di Giuseppe alfine si fermò e i santi tre re Magi alla soglia si poterono affacciar; muggiva il bue, piangeva il bambinello, e i Re Magi cominciarono a cantar. (Heinrich Heine) Magi, voi siete i santi più nostri,

i pellegrini del cielo, gli eletti,

l’anima eterna dell’uomo che cerca.

(David Maria Turoldo)

i pellegrini del cielo, gli eletti, l’anima eterna dell’uomo che cerca. (David Maria Turoldo) Dallo stesso deserto, nella stessa notte, sempre i miei occhi spossati si ridestano alla stella d’argento, sempre, senza che si commuovano i Re della vita, i tre magi, cuore, anima, spirito. Quando mai andremo, di là dai lidi e dai monti, a salutare la nascita nel nuovo lavoro, la saggezza nuova, la fuga dei tiranni e dei demoni, la fine della superstizione, ad adorare – per primi! – Natale sulla terra! (Arthur Rimbaud)

Filastrocche per la Befana e proverbi

La Befana è indubbiamente una delle feste più amate dai bambini. Per un giorno almeno è concessa una scorpacciata di dolci, hanno una calza piena di leccornie tutte per loro e un regalo. In più questa figura mitica della nonnina che vada di casa in casa.

La Befana è poi una figura mitica che propizia il bene per tutto l’anno, un’immagine positiva e di speranza. Ed è proprio questo aspetto che ha favorito la nascita di filastrocche e proverbi che piaceranno ai bambini e non solo.

Befanina, Befanina, fa ch’io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “È sol per te tutto il mio amore”.

(Filastrocca popolare)

(Filastrocca popolare) Viene viene la Befana

Da una terra assai lontana,

così lontana che non c’è…

la Befana, sai chi è?

La Befana viene viene,

se stai zitto la senti bene:

se stai zitto ti addormenti,

la Befana più non senti.

La Befana, poveretta,

si confonde per la fretta:

invece del treno che avevo ordinato

un po’ di carbone mi ha lasciato

(Gianni Rodari)

Da una terra assai lontana, così lontana che non c’è… la Befana, sai chi è? La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti. La Befana, poveretta, si confonde per la fretta: invece del treno che avevo ordinato un po’ di carbone mi ha lasciato (Gianni Rodari) Salutiamo la befana, che con la sua scopa di saggina la sfortuna spazza via! Che l’anno appena cominciato possa essere il migliore possibile, pieno di abbracci e coccole.

(Anonimo)

(Anonimo) La Befana, cara vecchietta,

va all’antica, senza fretta.

Io quasi, nel mio buon cuore,

vorrei regalarle un micromotore,

perché arrivi dappertutto

col tempo bello o col tempo brutto…

Un po’ di progresso e di velocità

per dare a tutti la felicità!

(Gianni Rodari)

va all’antica, senza fretta. Io quasi, nel mio buon cuore, vorrei regalarle un micromotore, perché arrivi dappertutto col tempo bello o col tempo brutto… Un po’ di progresso e di velocità per dare a tutti la felicità! (Gianni Rodari) Befanina, befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “è sol per te tutto il mio amore”!

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

con le toppe alla sottana:

Viva, viva la Befana!

con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana! La befana vien pianino

cala giù per il camino,

porta ai bimbi che son buoni

tante chicche, tanti doni.

Ma se buoni non sarete,

nella calza troverete,

come chicchi, come doni,

aglio, cenere e carboni.

(Maria Maltoni)

Immagini divertenti e biglietti d’auguri per la Befana

Un modo per fare gli auguri è quello di inviare un’immagine. D’altronde si sa un’immagine vale più di mille parole ed è indubbio che se azzeccate l’immagine giusta vi farete ricordare. Se scegliete poi un’immagine divertente strapperete anche un sorriso che di questi tempi è quanto mai prezioso.

Frasi e immagini per la Befana potete inviarle a più persone facendo il broadcast su Whatsapp così in un solo click avete risolto. Ma ricordate che un augurio è più sentito se è accompagnato da qualcosa di personale, fosse anche solo il nome della persona a cui lo mandate.

Ecco dunque la selezione di immagini divertenti e biglietti d’auguri per la Befana 2021.

The post Auguri della Befana 2021: frasi bellissime, profonde e immagini da inviare appeared first on Solonotizie24.