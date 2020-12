auguri-di-buon-anno-2021:-frasi-brevi,-divertenti-e-originali

Le frasi migliori e più belle, gli auguri formali, le citazioni. Le immagini per fare gli auguri di buon anno e da inviare via whatsapp ad amici e parenti

Ad ogni anno che arriva gli si chiede di essere migliore del precedente. Sorte che ovviamente tocca al 2021. Il 2021 ha però un compito tutto sommato semplice: essere meglio di uno degli anni peggiori della storia dell’umanità! Sicuramente tutti riponiamo fiducia in questo nuovo anno e per questo gli auguri di buon anno 2021 sono particolarmente sentiti.

Non potranno esserci feste a Capodanno 2021, ma tutti cercheranno di essere vicini gli uni agli altri e di festeggiare con video chiamate, messaggini e vocali su whatsapp. Gli abbracci e i brindisi mancati saranno inviati tramite messaggi, immagini e biglietti. Ma per non dire il solito ‘buon anno nuovo’ abbiamo selezionato per voi le frasi di auguri più belle, gli auguri più divertenti, le citazioni, i pensieri più profondi per augurare il meglio per il 2021.

Le frasi più belle di Auguri di buon anno 2021

Siete pronti a inviare il vostro messaggio di auguri di buon anno 2021 ad amici e parenti? Non sapete cosa scrivere? Ecco dunque per voi le frasi più belle e originali da inviare, i migliori auguri per l’anno nuovo, frasi breve, ma intense, o divertenti.

Inviatele durante la serata, a mezzanotte o domani in giornata. Il pensiero a mezzanotte è da riservare agli effetti più grandi, durante la serata ad amici e parenti e domani a tutto il resto della rubrica!

Ricordate di iniziare sempre il messaggio con il nome della persona a cui lo state inviando così da farlo sentire più personale ed evitare dubbi sul copia e incolla.

Lo so avresti voluto vedere il trailer di questo 2021: accontentati della mia faccia e dei miei auguri!

Che il 2021 sia un anno in cui toglierci la mascherina e poterci abbracciare senza paura! Buon Anno nuovo!

Ti auguro un 2021 pieno di successi, soddisfazioni e viaggi. Un anno in cui tornare a sognare il futuro!

Non sprecare nemmeno un minuto di questo nuovo anno. Ogni momento è un’opportunità per essere felici. Buon Anno!

Buon Anno che tu possa trovare lungo la strada di questo 2021 tutto quello che cerchi. Buon Anno!

Che in ogni giorno del 2021 ci sia sempre qualcosa da festeggiare e nuovi desideri da realizzare.

Auguri per il 2021: frasi profonde di buon anno

Il 2020 è stato uno degli anni peggiori della Storia. Per trovare qualcosa che provochi così tanto dolore, sofferenza, che ci obblighi a stare a casa, che ci tenga lontano dagli affetti, che ci metta in dubbio il futuro dobbiamo tornare indietro ai tempi della guerra. Ma con l’arrivo del vaccino una luce in fondo al tunnel di questa pandemia si vede.

Il 2021 arriva dunque con la speranza di sconfiggere questa pandemia e di poter tornare a una vita normale. Di metterci alle spalle quest’anno difficilissimo, sotto tutti i punti di vista, e di tornare a sognare, a vivere, a viaggiare. E ad abbracciarci. E’ grande dunque il carico emotivo in questa ultima notte del 2020 e per questo servo degli auguri di Buon Anno profondi e sentiti. Ecco le frasi più belle e originali.

Che il 2021 ci faccia di nuovo abbracciarci forte. Ti voglio bene. Buon anno nuovo.

Lo so che gli occhi sanno ridere e che parlano anche quando siamo in silenzio e con la mascherina. Ma ti auguro di poterla togliere quanto prima quella mascherina, di tornare a ridere con la bocca e di vedere con gli occhi tanti posti nuovi.

Ti auguro un anno di sogni da realizzare, da desideri da creare, di posti nuovi dove andare. Ti auguro di uscire, viaggiare e abbracciare. Buon anno

Il 2020 ci ha distrutto, ma ci ha mostrato che la cosa più importante è l’amore. Ti auguro di averlo sempre con te in questo nuovo anno, di stringerlo e abbracciarlo. Buon anno nuovo

Ti auguro un anno nuovo senza paura, un anno in cui sognare il futuro, in cui non temere le mani, le persone, il contagio. Un anno di libertà e felicità. Buon 2021!

Sarà l’anno del riscatto, l’anno in cui ti auguro di andare a riprenderti tutti i tuoi sogni. Buon 2021!

Ti auguro un 2021 sereno, tranquillo, senza patemi e preoccupazioni. Un anno in cui tirare il sospiro e dire: ora va tutto bene!

Inizia il viaggio 2021. Ti auguro che ti porti alla tua destinazione dei sogni e che se ancora non ce l’hai che tu possa trovarla nel viaggio. Un viaggio che sia divertente, emozionante, gioioso e senza paura. Auguri!

Frasi di auguri divertenti per il buon anno

Il passaggio dell’anno è un momento profondo e simbolico, ma è anche il momento del divertimento. Quest’anno niente trenini, niente ‘Brigitte Bardot, Bardot’, niente balli scatenati. Ma ci saranno tanti brindisi in famiglia, risate fra amici al telefono o dal vivo fra pochi congiunti, spettacoli pirotecnici da seguire in streaming. E anche messaggi divertenti da inviare via whatsapp ai propri amici. Ecco le migliori frasi di auguri divertenti per il 2021.

Buoni propositi per 2021: raggiungere obiettivi del 2020, che dovevo compiere nel 2019, che avevo promesso nel 2018 e pianificato nel 2017.

Ok, per il 2020 hai la giustificazione e va bene. Ma per il 2021 vogliamo riuscire ad andare in palestra per più di 2 volte ogni tre mesi?!

Dai tutto sommato già che ci siamo arrivati integri a questo 2021 è un successo!

Conosco già i tuoi buoni propositi per il 2021: portare a termini quelli del 2001. Io ci credo amico mio, è l’anno buono!

Nel 2020 hai imparato a fare il pane, la pizza e ora sai anche cos’è il lievito madre. Nel 2021 o apri un panificio o mi inviti a cena!

Il 2020 volge al termine e inizia il 2021…non so se sentirmi sollevato o preoccupato!

Buon amuchina a tutti!

Tanti auguri per un 2021 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

-Ti auguro un felice anno nuovo!

– Basterebbe anche uno usato, ma di quelli in cui si stava meglio.

(Charlie Brown, Peanuts)

Le frasi più formali e tradizionali di auguri per il 2021

In occasione del nuovo anno un messaggio di auguri lo si invia anche a chi si ha meno confidenza. Un parente alla lontana, un vicino di casa, i colleghi di lavoro o il capo, il commercialista o l’avvocato. Un pensiero di auguri un’attenzione che fa sempre piacere. Ma essere formali non necessariamente significa essere banali e ripetitivi.

Potete aggiungere al messaggio una frase che identifica maggiormente il vostro rapporto. ‘Ci vediamo in ufficio appena possibile’ ‘alla prossima dichiarazione dei redditi’ o ‘al prossimo incontro sul pianerottolo’ insomma fate vedere che il messaggio è parte del pensiero per quella persona. Formali sì, impersonali no.

Una buona fine e un buon principio in allegria e salute. Auguri

Un 2021 pieno di gioia e di sorrisi. Buon anno nuovo

Che lei e tutte le persone a lei care possano vivere un nuovo anno pieno di bellezza e felicità!

Le auguro un anno felice e ricco di successi. Buon anno nuovo

Che il 2021 ci regali serenità e pace. Tanti auguri

Un felice nuovo anno che ogni giorno sia pieno di sorrisi.

Un brillante e scintillante anno nuovo che porti allegria nella sua casa.

Le auguro un 2021 ricco di soddisfazioni, successi e desideri da realizzare. Buon 2021!

Frasi di auguri di buon anno: citazioni famose

Per fare gli auguri di buon anno potete prendere in prestito le parole dei più grandi scrittori, artisti o figure eminenti che nel corso della storia hanno lasciato un pensiero dedicato al Capodanno e ai propositi del nuovo anno.

Il 2021 che inizia con gli auguri di Benjamin Franklin o Madre Teresa di Calcutta non dovrà essere troppo male vero?

Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il vecchio anno se ne vada via.

Bill Vaughan

La vita si può capire solo all'indietro, ma si vive in avanti. (Soren Kierkegaard)

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante.

Cesare Pavese

L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante. Cesare Pavese

Soren Kierkegaard

Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l'oggi: cominciamo

Madre Teresa di Calcutta

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.

Benjamin Franklin

Immagini di auguri di Buon Anno nuovo

Un’immagine dice più di 1000 parole e dunque perché non affidare i propri auguri di Buon Anno a un’immagine? Sono innumerevoli le immagini di auguri di Buon Anno 2021 che circolano sul web. Abbiamo selezionato per voi quelle più divertenti che potete scaricare e inviare ai vostri contatti. Per strappare una risata ai vostri amici al momento fatidico della mezzanotte!

Biglietti di auguri per il 2021: Buon anno

Un biglietto di auguri da inviare via whatsapp ai vostri contatti, ai vostri amici e parenti. Abbiamo creato appositamente per voi questi originali biglietti di auguri di Buon Anno Nuovo 2021. Un pensiero per i vostri cari che riceveranno così un’immagine e una frase di auguri. E che potrete inoltrare a più contatti con un solo click!

