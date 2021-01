Auguri di Buona Befana 2021 su Whatsapp: le immagini più belle da scaricare per l’epifania

La stagione delle festività invernali e dei relativi auguri sta per chiudersi: come di consueto del resto è l’Epifania che tutte le feste si porta via, e come ogni anno quella della befana è l’ultima occasione per tornare in contatto con amici, parenti e conoscenti approfittando di una ricorrenza in calendario. Non stupisce dunque che sempre più persone approfittino di questa giornata per inviare auguri sotto forma di immagini del buongiorno e Buona Befana, oppure di gif e immagini animate alle quali aggiungere i propri personali auguri.

Oltre a chi cerca foto di befane brutte da scaricare gratis e da condividere, non manca però neppure chi vive la festività del 6 gennaio nella sua accezione più religiosa e preferisce cercare nuove immagini per auguri di Buona Epifania, sempre da condividere su Whatsapp e Facebook. In qualunque modo si preferisca vivere la festività, le immagini online per augurare serenità anche in questa occasione non mancano: ecco le migliori per tutti i gusti.

Buongiorno e Buona Befana 2021: immagini di auguri gratis per Whatsapp e Facebook

Per chiudere le festività invernali con stile ma senza rinunciare a un pizzico di allegria non c’è niente di meglio di una immagine di auguri di buona befana che punti sulle immagini caratteristiche della festività. Quella delle calze appese è una delle immagini più apprezzate online quanto offline; anche la stessa befana, spesso ritratta a cavallo della sua scopa, riscuote sempre il suo successo e veicola il messaggio come meglio non si può.

Gif e immagini animate per augurare Buona Epifania

Per chi vuole farsi notare non mancano le immagini animate, che online circolano con il nome di Gif. Queste animazioni a ciclo continuo sono particolarmente indicate per mostrare la befana in arrivo, magari in volo sulla sua scopa mentre sorvola i tetti lasciando cadere caramelle e dolci per grandi e bambini.

Immagini di Buona Befana divertenti

Anche quest’anno non mancano le immagini più scherzose sul tema, che dopo un 2020 da dimenticare a volte prendono a bersaglio proprio temi come il coronavirus e la mascherina protettiva. Anche nel 2021 resistono però le battute più tradizionali su altri temi, come le festività che terminano e l’aspetto spesso trasandato della befana.

Buona Epifania: i meme e le immagini più spiritose

Tra le immagini divertenti a tema Epifania hanno un posto speciale i meme e le immagini spiritose. Dai doni poco desiderati che la befana potrebbe avere in serbo alla quantità di cibo servita durante le festività degli ultimi giorni: i temi di queste immagini, destinate generalmente agli amici e ai contetti intimi, sono i più disparati.

Immagini religiose per l’Epifania

Tra le immagini più apprezzate per questa festività spiccano sicuramente quelle a tema religioso; il 6 gennaio del resto è una ricorrenza cristiana, che celebra il giorno della visita dei re Magi con l’offerta dei doni al bambino Gesù. Per questo molte immagini di buona Epifania ritraggono i Magi in viaggio nel deserto al seguito della stella cometa.

Come scaricare gratis immagini per la Befana 2021 e inviarle su Whatsapp

Inviare le immagini per la Befana 2021 su WhatsApp o pubblicarle su Facebook è molto facile, soprattutto partendo da questa lista. Per scaricarle basta toccarle con il dito su smartphone e tablet oppure cliccarci sopra con il tasto destro usando il mouse del computer. La voce da selezionare è quella per il salvataggio dell’immagine: a quel punto il contenuto verrà conservato nella memoria fotografica del dispositivo oppure, su computer, in una cartella a scelta come ad esempio la scrivania (o desktop).

Per utilizzare su WhatsApp e Facebook le immagini salvate basta aprire una delle due app e recarsi nella casella per la composizione dei messaggi. Premendo il tasto per gli allegati si può scegliere di abbinare un contenuto multimediale a quanto appena scritto: basta scegliere l’opzione relativa alle immagini e poi, nella finestra che si apre, trovare il file salvato pochi minuti prima nel punto in cui è stato memorizzato.