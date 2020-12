auguri-per-la-festa-dell’immacolata:-frasi-e-immagini-da-inviare

Le migliori frasi di auguri da inviare su whatsapp per la Festa dell’Immacolata 2020. Frasi originali, le immagini più belle, i biglietti opere d’arte, le citazioni

E’ l’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata Concezione, una festa importante sotto il profilo religioso – si celebra il dogma dell’Immacolata concezione – e una giornata che dà il via alle preparazioni natalizie. Una festa di luce e speranza da condividere con gli amici inviando frasi e immagini di auguri.

In questa giornata tradizionalmente si fa l’albero di Natale e ci si prepara al periodo delle feste. Quest’anno vivremo un Natale diverso, a distanza, lontani da molti affetti e con addosso le preoccupazioni per l’emergenza sanitaria ed economica. E dunque mai come quest’anno si ha bisogno di gesti di affetto, di abbracci anche se virtuali, di parole di speranza, di frasi di auguri.

Inviare gli auguri per la Festa dell’Immacolata, mandare un’immagine originale, condividere una citazione con i propri amici e parenti significa dimostrare dell’affetto e dare speranza per il futuro.

Gli auguri per la Festa dell’Immacolata: le frasi più belle e originali

Inviare gli auguri per la Festa dell’Immacolata Concezione va al di là dell’essere credenti o meno. Per i fedeli è senza dubbio una festa ancora più importante, ma è comunque un giorno di grazia e di luce.

Indipendentemente dalla propria confessione inviare delle frasi di auguri in questo giorno vuol dire augurare una vita senza macchia e un futuro sereno.

Siete dunque pronti ad inviare i vostri auguri per l’8 dicembre, ma siete a corto di idee? Abbiamo selezionato alcune delle frasi più belle e originali di auguri per la Festa dell’Immacolata concezione che potete inviare via whatsapp ai vostri amici e parenti.

Che il tuo futuro e quello della tua famiglia sia radioso e puro. Auguri

Ti auguro di avere un forte e materno abbraccio in ogni circostanza. Buona festa

Che sia sempre l’amore il tuo sostegno e la tua forza. Auguri!

Auguri di Buona Festa dell’Immacolata: che sia maestra di luce e speranza!

Ti auguro di avere il tuo cammino rischiarato dalla bellezza e dalla luce!

Buon 8 dicembre: che in questo giorno tu possa ritrovare il sorriso e non perderlo mai!

Auguri per tutti i tuoi sogni e desideri affinché possano realizzarsi!

Buona festa dell’Immacolata! Oggi si fa l’albero simbolo di prosperità e speranza. Che sia per tutti un nuovo inizio!

Auguri per un futuro pieno di luce!

Oggi accendi l’albero di Natale e io ti auguro di accendere sorrisi ogni giorno!

Frasi religiose più belle per gli auguri

Per gli amici e parenti più devoti ecco le frasi di auguri per la Festa dell’Immacolata più adatte.

Ave Maria piena di grazia veglia su di noi e proteggici!

Che la Vergine Maria ti protegga con il suo Santo amore

Ti auguro che la bontà della Vergine Maria possa guidarti e indicarti il giusto sentiero

Che l’amore di Maria sappia portarti serenità e gioia

Ti auguro che la luce di Maria illumini il tuo cammino

Auguro a te e a tutti i tuoi cari che la Vergine Maria Immacolata vi protegga

Maria Immacolata ci dà la speranza di un futuro migliore

Ti auguro di ricevere tutto l’amore di Maria che piena di grazia accoglie e perdona, sostiene e ama.

L’Immacolata Concezione è un faro per tutti gli uomini. Che tu e i tuoi cari possiate risplendere nella serenità e nell’amore

Citazioni per l’8 dicembre e l’Immacolata

Il giorno dell’Immacolata è una festa religiosa molto sentita in cui si celebra la figura di Maria, la madre di Gesù, la donna che ha messo al mondo il figlio di Dio. Ed è l’amore, il suo abbraccio a Gesù Cristo, ovvero a tutta l’umanità, che rende così impattante questa festività. Quell’abbraccio primordiale di cui tutti abbiamo bisogno.

Per fare gli auguri per la Festa dell’Immacolata potete prendere in prestito le frasi pronunciate da alcuni pontefici e santi. Frasi di enorme potenza e amore per un augurio speciale.

O Maria Immacolata, stella del mattino che dissipi le tenebre della notte oscura, a te noi ricorriamo con grande fiducia

Papa Giovanni XXIII

Papa Giovanni XXIII In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre Immacolata, bella, riconosciamo anche il nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda: essere amati, essere trasformati dall’amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra Madre e ci ama tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace.

Papa Francesco

Papa Francesco Maria, una Vergine, non solo dono senza macchia, ma una Vergine che grazia, ha reso inviolato, libera sempre da ogni peccato.

Sant’Ambrogio

In lei, Dio ha impressionato la sua stessa immagine, l’immagine di Colui che segue le pecore smarrite anche su per le montagne e tra i rovi e i rovi dei peccati di questo mondo, lasciandosi spigolare dalla corona di spine di questi peccati per prendere le pecore sulle sue spalle e portarle a casa.

Papa Benedetto XVI

Immagini di auguri per la Festa dell’Immacolata

Un modo per inviare gli auguri è quello di mandare delle immagini o delle cartoline. Un’immagine, si sa, dice più di mille parole, ha un forte impatto, rimane in memoria (di chi la riceve e dello smartphone) e può essere conservata per ricordo.

In questo 2020 in cui dovremo stare lontani bisogna sfruttare ogni modo per cercare di stare virtualmente vicini e fare arrivare il nostro affetto alle persone care. La tecnologia in questo ci aiuta e mandare delle immagini di auguri può essere un modo per abbracciare da lontano.

Biglietti di auguri per l’Immacolata: le opere d’arte

Se volete davvero stupire chi riceverà il vostro messaggio di auguri inviate un biglietto opera d’arte. Abbiamo selezionato i volti più belli e intensi della Vergine Maria da alcune delle opere più importanti della Storia dell’Arte.

Sono volti di Maria di estrema dolcezza che sapranno comunicare meglio di qualsiasi parola l’amore e la speranza.

In più inviare un’immagine di auguri con un’opera d’arte vi farà essere originale e indimenticabile. E con tanta bellezza non servono parole!

