aulas-da-rede-municipal-de-porto-velho-voltam-nesta-quarta

Rede municipal atende crianças que estudam da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental. Cerca de 43 mil alunos estão matriculados. Volta às aulas em Porto Velho

Beatriz Galvão/g1 RO

A rede municipal de ensino público volta às aulas nesta quarta-feira (8) em Rondônia. Segundo a prefeitura da capital, são aproximadamente 43 mil alunos matriculados no ensino infantil, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Logo no primeiro dia de atividades, a administração municipal informou que irá distribuir o ‘kit escolar’, que contém “todos os itens necessários para realizar as atividades em sala de aula”.

Os estudantes da rede municipal de ensino terão no mínimo 200 dias letivos. Confira as principais datas do calendário escolar municipal:

Início do ano letivo: 08 de fevereiro de 2023

Recesso de meio de ano: 12 a 26 de julho de 2023 (15 dias)

Fim do ano letivo: 20 de dezembro de 2023

Vittorio Ferla