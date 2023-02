Aulas do ensino fundamental da rede municipal de Porto Alegre começam nesta quarta-feira

Estudantes da educação infantil iniciaram o ano letivo no dia 8 de fevereiro. Na rede estadual, aulas começam na quinta-feira (23). Professoras e estudantes em sala de aula de escola municipal em Porto Alegre

Gabriel Varani/SMED/PMPA

Começam, nesta quarta-feira (22), as aulas para estudantes do ensino fundamental na rede municipal de ensino de Porto Alegre. Segundo a prefeitura, são 35,6 mil alunos matriculados em 56 escolas.

A chegada das crianças do ensino fundamental completa o início do ano letivo na cidade. No dia 8 de fevereiro, 28,1 mil crianças das escolas de ensino infantil iniciaram as atividades em Porto Alegre.

“Esperamos um ano letivo de muitas expectativas, garantindo o direito das aprendizagens de todos os alunos da rede municipal de ensino”, diz a secretária municipal de Educação, Sônia Rosa.

Entre as atividades previstas no ano, está o programa Alfabetiza+POA, que atende 7 mil estudantes de 1º e 2º anos com 300 professores alfabetizadores. Para alunos do 3º ao 9º ano, o município realiza o projeto RecomPOA, que recupera habilidades perdidas durante a pandemia. Nesse programa, são 26,3 mil estudantes e 3,2 mil educadores.

Além disso, 450 estudantes participam de atividades de correção de fluxo, que buscam diminuir a distorção entre idade e ano.

Rede estadual

Na rede estadual, que conta com escolas de ensino fundamental e médio, o ano letivo começa na quinta-feira (23). São 2.341 instituições em todo o estado.

96% das escolas estaduais apresentam problemas estruturais

O recesso escolar está previsto para ocorrer entre 19 a 30 de julho, com o ano letivo sendo encerrado no dia 22 de dezembro.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo