Aulas em creche onde caixa d’água desabou em Campinas ficam suspensas ao menos até sexta, diz Educação

Incidente na CEI Profa. Sônia Maria Alves Castro Perez ocorreu fora do turno escolar, e não houve feridos. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura estiveram no local nesta quarta (8). Campinas apura motivo de queda de caixa d´água em creche no Jardim Telesp

As aulas na creche Professora Sônia Maria Alves Castro Perez, no Jardim Telesp, em Campinas (SP), onde uma caixa d’água desabou de uma altura de seis metros na noite de terça-feira (7), ficarão suspensas ao menos até sexta (10). A informação foi passada pela Secretaria Municipal de Educação nesta quarta (8).

A creche atende 230 crianças de zero a cinco anos em tempo integral, mas, como o incidente aconteceu fora do horário do turno escolar e em uma área onde não há circulação de alunos e funcionários, ninguém ficou ferido.

Técnicos da Secretaria de Infraestrutura estiveram no local nesta quarta-feira para acompanhar o início da análise feita pela construtora responsável sobre o motivo da queda. De acordo com a administração municipal, o prédio passou por reforma recentemente e havia voltado a funcionar em 6 de fevereiro.

“Após esta análise, será feito o planejamento dos reparos necessários e definidos prazos para retomada das atividades. A obra está na garantia e a reforma não terá custos para o município”, diz a pasta.

Já a Secretaria de Educação informou que, na sexta-feira (10), haverá uma avaliação para a possibilidade de retorno das aulas na segunda (13).

Local onde caixa d’água desabou em creche de Campinas

Guilherme Leal/Rádio CBN Campinas

Vito Califano